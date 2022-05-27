США передадуть Україні такі необхідні системи залпового вогню MLRS, — ЗМІ
За інформацією журналістів, наступного тижня влада США оголосить про постачання установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. Завдяки цим РСЗВ може настати перелом у війні.
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Адміністрація Байдена готується розширити арсенал озброєнь, що поставляють Україні, сучасними далекобійними артилерійськими системами. Постачання РСЗВ можуть анонсувати вже наступного тижня. Про це повідомляє CNN.
Постачання РСЗВ MLRS Україна
Представники українського керівництва повідомили США про необхідність у MLRS — збройових системах американського виробництва, які випускають ракети на сотні кілометрів, набагато далі, якщо порівняти з будь-яким різновидом артилерійських систем, які українська армія має на сьогодні.
За словами представників України, наявність таких установок може стати вирішальним фактором у війні з Росією.
Постачання HIMARS
HIMARS є ще однією артилерійською системою, яку запросила Україна. Ця система підвищеної мобільності на колісному шасі комплектується переважно тими ж боєприпасами, що і MLRS.
Чому HIMARS та MLRS не постачали раніше?
Адміністрація Байдена не поспішала з постачанням цих потужних систем через побоювання, що Україна їх застосовуватиме для атак по території Росії. У РФ публічно заявляли, що продовжуючи постачати зброю Україні, західні країни так стають законною мішенню.
Вважають, що українська армія вже завдавала ударів по території РФ, представники України не підтверджують, але й не заперечують цієї інформації.
Раніше Фокус повідомляв, що США оголосили про постачання Україні радарів AN/TPQ-36 та артилерії зі складів американської армії на $100 млн. Це озброєння та технічні засоби спрямують безпосередньо на фронт.