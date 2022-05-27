США передадуть Україні такі необхідні системи залпового вогню MLRS, — ЗМІ

За інформацією журналістів, наступного тижня влада США оголосить про постачання установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. Завдяки цим РСЗВ може настати перелом у війні.

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Адміністрація Байдена готується розширити арсенал озброєнь, що поставляють Україні, сучасними далекобійними артилерійськими системами. Постачання РСЗВ можуть анонсувати вже наступного тижня. Про це повідомляє CNN.

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Постачання РСЗВ MLRS Україна

Представники українського керівництва повідомили США про необхідність у MLRS — збройових системах американського виробництва, які випускають ракети на сотні кілометрів, набагато далі, якщо порівняти з будь-яким різновидом артилерійських систем, які українська армія має на сьогодні.

За словами представників України, наявність таких установок може стати вирішальним фактором у війні з Росією.

Постачання HIMARS

HIMARS є ще однією артилерійською системою, яку запросила Україна. Ця система підвищеної мобільності на колісному шасі комплектується переважно тими ж боєприпасами, що і MLRS.

Чому HIMARS та MLRS не постачали раніше?

Адміністрація Байдена не поспішала з постачанням цих потужних систем через побоювання, що Україна їх застосовуватиме для атак по території Росії. У РФ публічно заявляли, що продовжуючи постачати зброю Україні, західні країни так стають законною мішенню.

Вважають, що українська армія вже завдавала ударів по території РФ, представники України не підтверджують, але й не заперечують цієї інформації.

Раніше Фокус повідомляв, що США оголосили про постачання Україні радарів AN/TPQ-36 та артилерії зі складів американської армії на $100 млн. Це озброєння та технічні засоби спрямують безпосередньо на фронт.