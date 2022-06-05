Іспанія готова передати Україні танки Leopard, — Ель Паїс

За даними журналістів, ЗСУ можуть отримати майже 40 танків, які потрібно попередньо модернізувати. А іспанські інструктори навчать бійців ЗСУ.

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Влада Іспанії планує постачати в Україну ЗРК і німецькі танки Leopard. Про це повідомляє видання "Ель Паїс", посилаючись на урядові джерела.

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Іспанське керівництво насамперед постачало в Україну боєприпаси, легке озброєння і засоби індивідуального захисту. Тепер же Іспанія готова до "якісного стрибка" та постачання важчих систем.

Наразі готується постачання батареї ЗРК малої дальності Shorad Aspide, але водночас обговорюється і передавання ЗСУ бойових танків Leopard 2A4. Це відносно застаріла модифікація, отримана Іспанією від Німеччини 1995 року.

За оцінками, ЗСУ можуть отримати майже 40 одиниць таких танків, які необхідно заздалегідь відремонтувати. До того ж, представники Іспанії запропонували виділити інструкторів і допомогти бійцям ЗСУ освоїти системи Leopard.

Проте з поставками "Леопардів" пов'язані деякі складнощі, наприклад те, що ці системи потребують модернізації та ремонту. З цієї причини терміни постачання нового озброєння поки що не узгоджені.

Раніше очікувалося, що старі танки "Леопард" ЗСУ отримуватимуть безпосередньо з Німеччини, проте німецька влада поки що вагається з передаванням важкої артилерії. Зі свого боку Польща та Чехія поставили Україні танки, вироблені в СРСР.

Танки Leopard: у чому їх особливість

[ + – ] Танки "Леопард"

Танки Леопард були на озброєнні Бундесверу до 2010 року, потім їх замінили на нову модифікацію — Leopard 2. Станом на 2017 рік, ці танки перебували на озброєнні Німеччини, Австрії, Норвегії, Угорщини, Данії та інших країн.

Танки комплектуються 120-мм гладкоствольною гарматою Rh-120, виробництва Rheinmetall.

Основні снаряди танка — БОПС DM43 і кумулятивно-уламковий DM12. Система також комплектується кулеметом MG3 калібру 7,62 мм, з додатковим MG3 у турельній установці.

Раніше Фокус повідомляв, що США планують передати Україні системи РСЗВ MLRS. Керівництво ЗСУ звернулося до США з проханням про постачання MLRS — систем американського виробництва, дальність стрільби яких може сягати сотень км.