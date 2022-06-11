"Найкрутіше у світі ППО": посол назвав терміни постачання систем IRIS-T з Німеччини (фото)

Нову німецьку систему IRIS-T поставили у виробництво, наприкінці літа процес завершиться. ППО захистить від ворожих ракет територію розміром із Київ.

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Німецька система протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T поставлена у виробництво, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив її постачання в Україну. Про це в інтерв'ю "НВ" сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Система ППО IRIS-T здатна захистити від ворожих ракет територію Києва. Перша частина з 1 млрд. євро, закладена в бюджеті Міноборони Німеччини на допомогу Україні, витратиться саме на неї, пояснив дипломат.

"Система IRIS-T — єдине, за що я подякував канцлеру та уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система – найкрутіша у світі. Її можна порівняти з американським Patriot, це німецький продукт", — зазначив посол.

За оцінкою Мельника, тривалий термін постачання ППО виправданий, тому що ця система ще виробляється для України.

"Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім — навчання. Постачання — у жовтні", — додав дипломат.

За 3-4 роки Україні вдасться поставити ППО IRIS-T навколо міст та найважливіших об'єктів. Прорив у ситуації, за словами посла, полягає у тому, що це перша нова зброя, а не старого зразка.

ППО IRIS-T — характеристики системи

Абревіатура IRIS-T розшифровується так: Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled. Система працює із самонавідними ракетами класу "повітря-повітря" з інфрачервоною боєголовкою.

[ + – ] Система IRIS-T має пускову установку на 8 ракет

IRIS-T розробив німецький концерн Diehl Defence Його випробування завершили у січні цього року.

Командний пункт, радар та пускова установка для 8 ракет ППО знаходиться на шасі німецьких автомобілів MAN. Завдяки цьому система має високу мобільність та прохідність.

Ракети можуть збивати літаки, вертольоти і ракети на відстані до 40 кілометрів та на висоті до 20 кілометрів.

Фокус раніше писав про зацікавленість України отримати 10 систем IRIS-T, які у Німеччині виготовлять за 3-4 роки.

Німеччина, за даними українського посла, з січня по квітень збільшила імпорт із РФ на 60%. Торговий обіг Німеччини та України за час повномасштабної війни з Росією скоротився на 11%.

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