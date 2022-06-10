Під час війни в Україні Німеччина на 60% збільшила імпорт із РФ, — посол (документ)

Влада Німеччини перевела до Росії близько 6 млрд євро за період із січня по квітень 2022 року. А торговельний оборот із Україною навпаки знизився.

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Хоча в Україні вже четвертий місяць триває активна фаза війни з РФ, німецьке керівництво ще далеке від того, щоб розірвати торговельні відносини з Росією. З січня до квітня імпорт з РФ до Німеччини зріс на 60% про це повідомив у Twitter український посол Андрій Мельник.

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"Це божевілля. Незважаючи на загарбницьку війну РФ, у січні-квітні Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%", — написав Мельник, додавши, що німецьке керівництво перевело до Москви ще майже 6 млрд євро. При цьому торговельний оборот Німеччини та України навпаки скоротився на 11%.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда висловився з різкою критикою на адресу Макрона та Шольца за "безглузді розмови" з керівником Кремля. Дуда прирівняв Путіна до Гітлера, пояснивши свою думку тим, що під час Другої світової із представниками нацистів ніхто не вів переговори і не намагався дозволити Гітлеру "зберегти обличчя".

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