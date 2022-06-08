Про приниження Росії. Що роблять Макрон та Шольц за спиною України

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Остання заява канцлера Шольца, що Німеччина допомагає Україні більше, ніж Великобританія, виглядає як знущання з огляду на те, що навіть Греція обурена діями та схемою німецького уряду з постачання зброї Україні.

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Але президент Франції Макрон таки зміг здивувати, коли заявив, що Росію не можна принижувати, щоб після завершення війни можна було з нею домовлятися. На жаль, Макрон не уточнив, що саме мав на увазі, говорячи про приниження Росії. Можливо, йдеться про примус України до миру, щоб не принизити Росію? Адже саме він пропонував поступитися українськими територіями.

І коли Макрон заявляє, що Франція готова стати посередником, то складається враження, що французький президент шукає прийнятний вихід для Росії, а не думає про покарання агресора та притягнення його до відповідальності за звірства та жорстокість, які чинять щодо цивільного населення України.

Виходить, що, за словами Макрона, не принижувати Росію — означає не карати її і не притягувати до відповідальності, щоб можна було з нею домовлятися.

Вже є інформація, що відбуваються зустрічі, пропонуються плани припинення війни, опублікували навіть відповідний план Італії, який передано Україні. Головне, що все це відбувається без участі України, і деякі західні партнери поводяться, швидше, як партнери агресора. І заява Макрона про те, що не можна принижувати Росію, це демонструє.

Джерело.

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