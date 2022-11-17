Чиї ракети впали у Польщі: що має вимагати Україна

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Президент України Володимир Зеленський наполягає, що це не були українські ракети та вимагає не лише доказів, а й допустити до розслідування українських представників. Наші союзники у війні проти Росії дедалі впевненіше заявляють, що ракети українські, хоча одразу ж додають, що це не Україна винна, а Росія.

По-перше, у ніч із вівторка на середу МЗС Польщі заявило, що ракета — російського походження. Влада Польщі різко відреагувала і навіть хотіла застосувати статтю 4 НАТО, яка передбачає проведення консультацій, якщо є загроза територіальної цілісності, політичній незалежності чи безпеці.

По-друге, всі у світі заговорили про серйозну ескалацію ситуації і якою буде відповідь НАТО. Весь світ був в очікуванні офіційної позиції НАТО та США, зокрема.

Що ж сталося згодом? На мою думку, ні НАТО, ні США не хочуть вступити в конфлікт із Росією. Тому президент США швидко заявив, що ймовірність запуску ракет із Росії дуже невелика.

Потім влада Польщі повідомила, що нема потреби застосовувати статтю 4 НАТО.

І вчора, і сьогодні лунають заяви представників країн-членів НАТО, що ракети українські, але досі не надали реальних фактів та аргументів, хоча це зовсім не означає, що ракети не можуть бути українськими.

Тверда позиція Володимира Зеленського, що ракети не українські, як на мене, не дуже подобається США та НАТО. Тому Україна має наполягати та домогтися допуску українських представників на місце падіння ракети, мотивуючи це заявами про те, що це українські ракети.

Крім того, слід розуміти, що небажання НАТО та США вступати в конфлікт із Росією демонструє слабку позицію НАТО, тому й лунають заяви, що це нещасний випадок з українськими ракетами.

Наскільки тверда позиція України у запереченні має під собою ґрунт, ми не знаємо, але дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський розуміє наслідки його категоричних заяв. Сперечатись із союзниками — не найкращий варіант, особливо якщо доведуть, що ракети таки українські.

Але якщо ракети не є українськими, це потрібно обов'язково довести, хоча це дуже не сподобається деяким країнам-членам НАТО.

Отже, на мою думку, Україна в цій ситуації опинилася в заручниках половинчастої реальної позиції наших союзників, і насамперед США, які демонструють небажання докласти всіх необхідних зусиль для поразки Росії, хоча на словах вони про це заявляють.

З цієї ситуації Україна має "вичавити" все можливе. А саме: додаткова зброя, включаючи танки, літаки та ракети більшого радіуса дії. Категорично порушувати питання про закриття піднебіння чи надання ефективних систем ППО закриття неба. Вимагати посилення санкцій, виключення Росії з G20, а також посилити дискусію про незаконне перебування Росії в Раді Безпеки ООН.

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