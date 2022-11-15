Київ під прицілом. Росія перекидає у Білорусь 90 тисяч військових

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Захід з Білорусі буде. Підготовка йде, техніку та особовий склад у РБ перекидають не лише з Росії, а й з херсонського напряму. Навіть з запорізького, хоч і чекають там нашого контрнаступу. Відсьогодні, тобто з 15 листопада, і до 5 грудня до Білорусі мають перекинути до 90 тисяч бійців. Таємно, в об'їзд міст, як завгодно. Але зробити це зовсім потай неможливо, я думаю. І підпілля у Білорусі, яке щільно працює з нашою розвідкою, швидко все це висвітить. Усього розраховують зібрати, як і планували, близько 150 тисяч особового складу. Але регулярних військ там буде 60 тисяч. Інші — частково мобілізовані й армія Білорусі, яка за досвідом та підготовкою дорівнює чмобікам.

Ключове питання — коли. До 5 грудня заведуть основну масу, постійно їх тримати під дахами та годувати — те ще навантаження на інфраструктуру. Доукомплектування, формування та поточні питання — максимум 10 днів. Це теж з їхньої програми. Тож з 15 грудня можуть поперти до нас. Наші аналітики припускають, що трохи згодом. З огляду на любов сусідів псувати свята — на католицьке Різдво чи Новий рік. Подивимося. Якщо коротко без місць дислокації, маршрутів та інших деталей на 10 сторінок, у мене все.

До питання нашої готовності. Друзі, якщо наша розвідка дозволяє мені це публікувати, а я щоразу питаю дозвіл, розумієте рівень поінформованості Генштабу? Усі чудово все знають. Всі готові. Деякі військові нявкають від нетерпіння. Не дарма їх котиками називають. Ну, а в Мінську дуже нервують. Побоюються, що наші відіб'ють їхній наступ і поженуть не до кордонів України, а далі. Але ця тема вже поза моєю компетенцією…

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