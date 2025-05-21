Удари по полігонах: чому для трагедії достатньо одного дуболома в майорських погонах

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Чому тривають тренування на полігонах недалеко від лінії фронту? А все дуже просто. Тому що до нас приходить поповнення з навчальних центрів. Яке жоден притомний комбриг або комбат не захоче відразу кидати на нуль. Кажуть, що є круті учебки, де готують рексів. Я чув про такі у морпіхів, у "Трійці" або в "Азові". Але те, що бачив сам у тій самій Десні — ні.

Так, на БЗВП (зараз 45 днів) тебе вчать бігати лісом або пересіченою місцевістю, утримувати або штурмувати окопи, стріляти з автомата. Потім буде підготовка за фахом. Але третину часу будуть госпроботи. Заготівля лісу, дрова, будівництво бліндажів-сортувальників тощо. Багато що залежить від твого ротного та інструкторів. Якщо це списані з фронту, вони вичавлять із тебе всі соки, але вчитимуть правильних речей. Але не факт, що пощастить із такими.

Від того, що в голові рекрута, залежить не менше. Один прийняв, що він у ЗСУ і скоро буде на фронті. Щоб вижити і воювати, треба вчитися, і часу не так багато. У нього хороші шанси і перспективи. Той, хто більше зайнятий варіантами "зашаритися" або добути вогняної води — перспективи погані. Але всі вони приїдуть до нас. І будь-який нормальний командир намагатиметься їх десь іще потренувати вже поруч із бойовими пацанами і бойовим інструктором. Часто навіть два тижні такої підготовки дадуть більше, ніж усе навчання. Питання — де це робити?

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У НГУ підтвердили удар по полігону в Сумській області: загинуло 6 військових

В ідеальному світі у будь-якої бригади є пункт постійної дислокації в тилу. Там штаби, стройова, фінчастина, ремонтні майстерні, склади. Частина бійців на фронті, частина там на ротації. І там можна влаштувати хороший полігон, де додатково поганяти поповнення перед фронтом. Але ми не завжди живемо в ідеальному світі. Моя 41омбр — суто бойова. У нас усі на лінії фронту — від розвідника з дроном до комбрига з усіма службами. І нам нікуди відправляти поповнення в тил. Вчимо за місцем.

Я не буду говорити географію, де і як це робиться, військові знають ці точки і по Донецькій, і по Сумській областях. Але це не 100 км від лінії бойового зіткнення. І рідко 50. Тому що хтось на позиціях, а хтось на відпочинку за 15 км від ЛБЗ. Не поїдемо ми шукати місце постріляти в Дніпропетровській області — ні часу, ні бензину не вистачить. Інша справа — як це правильно робиться. А тут головний рецепт простий — ніколи і ніде вас не повинно бути понад 10 осіб поруч. Ти можеш не бачити і не чути дрон противника, а він тебе вже бачить.

"Хочеш побудувати... місце для побудови або низку красивих наметів, щоб усі спали поруч? Будуй. Але ти будуєш мішень" Фото: скриншот

Тож тренується група 5 осіб — і цього достатньо. Таких груп може бути кілька, але вони не поруч. Відпрацювання штурму й оборони, стрільба з кулемета, автоматів, РПГ — п'ять осіб достатньо. Для прийому їжі теж. Плюс звичайні заходи безпеки. Хочеш побудувати велике місце для організованого прийому їжі? Спільне місце для куріння? Місце для побудови або низку красивих наметів, щоб усі спали поруч? Будуй. Але ти будуєш мішень. Невже це хтось не розуміє? На жаль, схоже, що хтось не розуміє.

Зрозуміло, що депутати зараз лаятимуть Генштаб, вимагатимуть звіту — їм за статусом нижче дивитися не цікаво. Хоча для трагедії достатньо одного дуболома в майорських погонах. Або полковника. Навіть недолугого капітана. Інша річ, що в нас досі немає простого механізму зняти з таких погони з усіма вислугами. І поставити на самому початку кар'єрних сходів у штурмовій роті рядовим. Я розумію, що це страховка від зведення рахунків із підлеглими і немає простого рішення. Значить, доведеться шукати непросте. Давно пора.

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