Не можна зробити тигра з туалетного паперу: чому Трамп змінив риторику щодо Путіна і РФ

Мені здається, що такі оцінки викликані не тільки публічними, а й якимось кулуарними обіцянками "друга Вови". Які той за вісім місяців упевнено провалив. Напевно путін у телефонному режимі і через Віткоффа ще з моменту обрання Трампа надсилав йому такі сигнали. Мовляв, почекай, не поспішай підтримувати Україну, яка програла. Послухай, ми за три місяці вже захопимо всю Донецьку область, Харків оточимо. Вони можуть самі віддати чотири області або ми їх скоро захопимо, але результат неминучий. Трамп кивав, дивився на політичну карту, слухав Віткоффа і щиро вірив.

Так, велика і страшна росія, з потужною армією та економікою. Вони все захоплять. І Зеленський має радіти, що йому ще пропонують такий м'який сценарій капітуляції. Карт немає, який сенс в агонії? І вписуватися за того, хто програв, немає сенсу — чистий збиток і ганьба. У принципі, про це і говорив Зеленський. Що Трамп чесно попереджав його, до осені путін окупує ось це, що будемо робити?

Але ось минає вісім місяців. І Трамп почав щось підозрювати. Обіцянки "друга Вови" не виконані жодної. Україна не програє, а позиція "пасів" Кремлю дуже шкодить іміджу. Тому, я не виключаю, що перед цими зустрічами із Зеленським та європейськими лідерами Трамп ще раз зателефонував Путіну. "Мені здається, ти занадто багато брешеш", — сказав президент США "другу Вові". І поклав слухавку.

Ні, відзавтра нас не завалять караванами з безплатною зброєю і технікою. І "Томогавки" в кількості двохсот не полетять по цілях на території боліт. Взагалі в реальності мало що зміниться, крім тенденції. Перебоїв і проблем у співпраці та постачанні буде все менше або не буде взагалі. Санкції щодо Росії або її партнерів будуть додаватися. І попереду на Трампа чекає ще одне відкриття. Відкриття, що росія — це паперовий, але не тигр. Не можна зробити тигра з туалетного паперу. У нього інші функції.

