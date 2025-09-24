Нельзя сделать тигра из туалетной бумаги: почему Трамп сменил риторику в отношении Путина и РФ

Related video

Мне кажется, что такие оценки вызваны не только публичными, но и каким-то кулуарными обещаниями "друга Вовы". Которые тот за восемь месяцев уверенно провалил. Наверняка путин в телефонном режиме и через Уиткоффа еще с момента избрания Трампа отправлял ему подобные сигналы. Мол, подожди, не спеши поддерживать проигравшую Украину. Послушай, мы через три месяца уже захватим всю Донецкую область, Харьков окружим. Они могут сами отдать четыре области или мы их скоро захватим, но результат неизбежен. Трамп кивал, смотрел на политическую карту, слушал Уиткоффа и искренне верил.

Важно

Позитив с нюансами: какие итоги встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Да, большая и страшная россия, с мощной армией и экономикой. Они все захватят. И Зеленский должен радоваться, что ему еще предлагают такой мягкий сценарий капитуляции. Карт нет, какой смысл в агонии? И вписываться за проигравшего нет смысла – чистый убыток и позор. В принципе, об этом и говорил Зеленский. Что Трамп честно предупреждал его, до осени путин оккупирует вот это, что будем делать?

Но вот проходит восемь месяцев. И Трамп начал что-то подозревать. Обещания "друга Вовы" не выполнены ни одно. Украина не проигрывает, а позиция "пасов" Кремлю очень вредит имиджу. Поэтому, я не исключаю, что перед этими встречами с Зеленским и европейскими лидерами Трамп еще раз созвонился с путиным. "Мне кажется, ты слишком много врешь", — сказал президент США "другу Вове". И положил трубку.

Нет, с завтрашнего дня нас не завалят караванами с бесплатным оружием и техникой. И "Томогавки" в количестве двухсот не полетят по целям на территории болот. Вообще в реальности мало что изменится, кроме тенденции. Перебоев и проблем в сотрудничестве и поставках будет все меньше или не будет вообще. Санкции в отношении россии или ее партнеров будут добавляться. И впереди Трампа ждет еще одно открытие. Открытие, что россия — это бумажный, но не тигр. Нельзя сделать тигра из туалетной бумаги. У нее другие функции.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.