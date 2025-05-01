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Мнения

Европа села в лужу: как и почему провалилась попытка создать "силы сдерживания" от ЕС

Это удивительно, но Европа при всем ее населении и финансовых возможностях не смогла набрать даже 25 бойцов для Украины. Не в силах понять, как это возможно, военнослужащий Кирилл Сазонов пророчит ей большие неприятности в случае нападения России, которое он считает очень вероятным.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
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солдат, окоп
Сможет ли Европа защитить хотя бы саму себя?
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Европа попыталась создать силы сдерживания. Собственные. Потому что надежда на НАТО при Трампе немного слабовата и есть риски. Да и вообще — богатый и большой Евросоюз неужели не способен самостоятельно позаботиться о своей безопасности? Конечно мы можем, решили европейские политики. И с первой же попытки сели в лужу просто феерично.

Великобритания предложила предоставить до 10 000 военных и запросила партнеров о создании 64-тысячного контингента, пишет The Times. Ну, 64 тыс. не очень много, конечно. Потому что Силы Обороны Украины сейчас, для понимания, ближе к миллиону. Непосредственно воюет на фронте около 300 тыс. А Россия задействовала в Украине контингент уже около 600 тыс., кажется. Это те, что еще живы, без учета превращенных нами в "хороших". На этом фоне 64 тыс... ну, пусть для начала будет. Но...

В ответ большинство государств признали это нереалистичным. И им даже 25 000 военных кажется трудно достижимой цифрой. Страны ЕС опасаются истощения собственной обороны, рисков эскалации и политических осложнений. Блин, я в шоке. Да Евросоюз со своими деньгами 100 тыс. мог набрать сугубо на контракт желающих граждан. И еще 100 тыс. наемников за сутки. С опытом и, возможно, собственным оружием. Чем кормить социальными выплатами без всякой пользы обычных нелегалов, лучше этих. Но... Нет, я не могу представить. Даже 25 тыс. тяжело им.

Как для стольких стран трудно 25 тыс. или 64 тыс.? Здесь только на Покровском направлении враг сконцентрировал уже около 80 тыс. и ежедневно штурмует наши позиции. На Торецком направлении очень приблизительно — 50+ тыс. А это часть наступления на Константиновку, там еще Часов Яр, где идут ожесточенные бои, Лиманское и Краматорское направления.

Вот такая арифметика. И кто-то спорит, как от них защититься — надо 64 тыс. новобранцев без боевого опыта или хватит 25 тыс. Ох, сложная задача. Со звездочкой в любом смысле. Еще для понимания. 600 северокорейских военных погибли в составе ВС РФ в Курской области. Еще около 4700 человек получили ранения из примерно 15 000 развернутых, сообщила разведка Южной Кореи. А общее количество российских войск на Курщине, с которыми мы сражались, еще две недели назад было примерно 65+ тыс.

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Я вообще просто смотрю на этих травоядных — и не понимаю того, что происходит. У них есть глаза? Способность понимать то, что происходит вокруг? Когда Украина просилась в НАТО, нам отказывали. Потому что мы не дотягиваем до высоких стандартов, у нас мало женщин в списках политических партий, недостаточно демократии, прав человека и коррупция. Да уж. А у них стандарты — только людей с оружием нет. Чтобы защищать "европейские ценности и гендерное равенство".

Видимо, сейчас не я один смотрю на это и — в шоке. В Кремле тоже смотрят и рыдают. Заламывают руки и вопят: "Почему? Почему черт попутал нас и подсказал начать с Украины?! Почему мы связались с этими бешеными казаками? Надо было идти в Европу, уже царствовали бы в Париже и Берлине". И они, мне кажется, правы. Начали бы с вторжения непосредственно в Европу, предварительно подписав с Украиной договор о ненападении — и все. Там сопротивление минимальное. Париж и Берлин пали бы гораздо быстрее, чем Угледар или Авдеевка. Я просто в этом уже не сомневаюсь.

И что дальше? Они надеются, что ВСУ пожизненно их избавит от реальной угрозы? Извините, но нет. Бесплатно или на минималках — нет. Безопасность стоит дорого. Да, мы имеем бесценный боевой опыт самой сильной сейчас армии в Европе. Единственной, которая способна бить Россию. Кто-то из нас готов служить и дальше. Кто-то может обучать новобранцев. Можем набирать наемников. Все это дорого. Ну, как альтернатива — российская тряпка над Эйфелевой башней. Они "могут повторить", это правда. Только на этот раз пойдут не через Бахмут или Авдеевку, а сразу в Европу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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Даже 25 000 будет трудно: Европа не может собрать миротворцев для Украины, — The Times