Не будут бояться: ООН не защитит Украину в случае нового нападения РФ, — Зеленский (видео)

Некоторые страны не готовы присоединиться к "Коалиции желающих", а надеются получить мандат ООН для помощи Украине, объяснили журналисты. Зеленский отметил, что ООН не остановит Кремль.

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Президент Украины Владимир Зеленский не полагается на Организацию объединенных наций в вопросе военного контингента, который должен стать гарантией ненападения Российской Федерации. Глава государства верит, что сформируется широкая "Коалиция желающих", которую Кремль опасается. О контингенте, "Коалиции желающих" и ООН Зеленский рассказал 21 марта на пресс-конференции, которую транслировало "Суспільне".

Зеленский ответил на вопрос журналистки "Новости. Live" относительно стран, которые не хотят присоединяться к коалиции, а хотят получить мандат ООН для появления в Украине. Глава государства пояснил, что понимает такие стремления, но хотел бы видеть действительно "широкую" коалицию. По его мнению, международная организация не защитит от российской оккупации и от нового нападения Кремля после какого-то периода мира. Президент отметил, что россияне не боятся ООН, поэтому лучше обратиться к другим инструментам безопасности.

"Потому что у ООН не будет никакого мандата защищать Украину, если Путин снова придет с войной к нам. Будет ли Россия бояться ООН? Они этой войной нарушили все. Поэтому я не думаю, что они будут бояться", — сказал он.

Отвечая на вопрос медиа, Зеленский согласился, что не ясно, получит ли какой-то "мандат" коалиция стран, которые согласились помочь Украине. По его словам, есть понимание относительно военных сил, которых россияне могут испугаться.

"Когда есть понятные войска, есть ПВО и есть корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров, здесь, в Украине, то, безусловно, пойти против такой инфраструктуры очень опасна для русских", — подытожил украинский президент.

30-дневное перемирие и соглашение с РФ — детали

Отметим, в настоящее время Украина ведет переговоры с РФ и США по 30-дневному перемирию. Согласно идее Белого дома, предлагали прекратить огонь на земле, в воздухе и на море. Между тем Киев и европейские союзники говорили о перемирии в воздухе и на море, поскольку такие атаки легче всего контролировать. По итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Кремль заявил, что, вероятно, соглашается на паузу в ударах по энергетике.

Тем временем Франция и Великобритания объявили о создании "Коалиции желающих" — сообщества государств, которые предоставят гарантии безопасности Украине после заключения не перемирия, а мирного соглашения с РФ. Союзники готовы прислать военный контингент, который будет патрулировать воздух и море и защищать важные объекты в четырех ключевых городах.

Напоминаем, 21 марта спикер МИД Украины Георгий Тихий объяснил, на каком этапе находятся договоренности "Коалиции желающих". Кроме того, стало известно, что во время последнего удара РФ по Одессе там находился премьер-министр Чехии Петер Павел.