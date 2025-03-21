Не боятимуться: ООН не захистить Україну у випадку нового нападу РФ, — Зеленський (відео)

Деякі країни не готові приєднатись до "Коаліції охочих", а сподіваються отримати мандат ООН для допомоги Україні, пояснили журналісти. Зеленський зауважив, що ООН не зупинить Кремль.

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Президент України Володимир Зеленський не покладається на Організацію об'єднаних націй у питанні військового контингенту, який має стати гарантією ненападу Російської Федерації. Глава держави вірить, що сформується широка "Коаліція охочих", яку Кремль побоюється. Про контингент, "Коаліцію охочих" та ООН Зеленський розповів 21 березня на пресконференції, яку транслювало "Суспільне".

Зеленський відповів на питання журналістки "Новини. Live" щодо країн, які не хочуть приєднуватись до коаліції, а хочуть отримати мандат ООН для появи в Україні. Глава держави пояснив, що розуміє такі прагнення, але хотів би бачить дійсно "широку" коаліцію. На його думку, міжнародна організація не захистить від російської окупації й від нового нападу Кремля після якогось періоду миру. Президент зауважив, що росіяни не бояться ООН, тому краще звернутись до інших інструментів безпеки.

"Бо в ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін знов прийде з війною до нас. Чи буде Росія боятися ООН? Вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися", — сказав він.

Відповідаючи на питання медіа, Зеленський погодився, що не ясно, чи отримає якийсь "мандат" коаліція країн, які погодились допомогти Україні. З його слів, є розуміння щодо військових сил, яких росіяни можуть злякатись.

"Коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів, тут, в Україні, то, безумовно, піти проти такої інфраструктури дуже небезпечна для русских", — підсумував український президент.

30-денне перемир'я та угода з РФ — деталі

Зазначимо, на цей час Україна веде перемовини з РФ та США щодо 30-денного перемир'я. Згідно з ідеєю Білого дому, пропонували припинити вогонь на землі, в повітрі та на морі. Тим часом Київ та європейські союзники говорили про перемир'я у повітрі та на морі, оскільки такі атаки найлегше контролювати. За підсумками телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа Кремль заявив, що, ймовірно, погоджується на паузу в ударах по енергетиці.

Тим часом Франція та Велика Британія оголосили про створення "Коаліції охочих" — спільноту держав, які нададуть гарантії безпеки Україні після укладання не перемир'я, а мирної угоди з РФ. Союзники готові надіслати військовий контингент, який буде патрулювати повітря та море й захищатиме важливі об'єкти у чотирьох ключових містах.

Нагадуємо, 21 березня речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, на якому етапі перебувають домовленості "Коаліції охочих". Крім того, стало відомо, що під час останнього удару РФ по Одесі там перебував прем'єр-міністр Чехії Петер Павел.