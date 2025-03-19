У РФ звинуватили Україну в ударах по енергетиці і заявили про неможливість перемир'я

У Путіна заявили, що Росія, збивши свої БПЛА, націлені на енергоінфраструктуру України, показала, що дотримується домовленостей, а припинення вогню стосується лише об'єктів енергетики, не всієї інфраструктури.

Related video

В Кремлі вважають, що не зможуть домовитися з Києвом щодо припинення ударів по об'єктах енергетики, оскільки Україна недоговороздатна, бо продовжує атаки на російську енергетику. Про це заявив речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Відсутність договороспроможності у Київського режиму на лице, і це не може не бути предметом для занепокоєння, і звичайно, події сьогоднішньої ночі і ранку, я маю на увазі удари по об'єктах російської енергетики — це найкращий показник цього", — сказав Пєсков.

Він також зауважив, що Росія, збивши свої БПЛА, націлені на енергоінфраструктуру України, показала, що дотримується домовленостей, а припинення вогню стосується лише об'єктів енергетики, не всієї інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 березня ударні безпілотники атакували нафтобазу у місті Кропоткін Краснодарського краю РФ. На місці падіння уламків на території підприємства спалахнула пожежа. Як стверджують росЗМІ, на місці події горять частини збитого дрона.

Також у ніч проти 14 березня Сили оборони атакували один із найбільших НПЗ в РФ. Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.