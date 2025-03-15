Українські дрони атакують Росію: під ударом опинився великий нафтопереробний завод (відео)

На місці влучання українських дронів зайнялася масштабна пожежа. Росіяни пишуть про застосування БпЛА "нових типів" та реактивних дронів ЗСУ.

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Уночі 15 березня українські дрони атакували черговий нафтопереробний завод Росії: цього разу під ударом опинився НПЗ у Волгоградській області. Місцеві канали повідомляють про серію потужних вибухів, роботу протиповітряної системи та займання на місці "падіння уламків". Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл Росії.

Близько 02:30 години російські пабліки повідомили про ймовірне оголошення повітряної тривоги через рух дронів у напрямку обласного центру. Через кілька хвилин пролунали потужні вибухи.

Невдовзі росіяни повідомили про перші наслідки атаки дронів. За повідомленням місцевого каналу, через збиття безпілотника зайнялася пожежа у Котлубані.

Скріншот | допис росіян

Близько 03:15 години у Волгоградському аеропорту місцева влада запровадила план "Килим" та ввела обмеження на роботу летовища.

Telegram-канал "Волгоград" повідомив, що палає буцімто не сам нафтопереробний завод, а "комиш" довкола території підприємства.

За інформацією росіян, Волгоградську область атакують не звичні дрони, а реактивні розробки ЗСУ, а також невідомі "нові типи" ударних безпілотників.

Скріншот | допис росіян

Невдовзі з'явилися перші кадри наслідків атаки ЗСУ по нафтопереробному заводу у Волгоградській області. На відео видно, як на місці влучання здіймається величезний стовп диму та розгортається масштабна пожежа.

Зазначимо, що поки що офіційної інформації щодо атаки по Волгоградському НПЗ немає. Повітряна тривога наразі триває, росіяни фіксують ще групи безпілотників у напрямку підприємства.

Ймовірно, під ударом міг бути завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка", який вважається найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ та шостим за величиною нафтопереробним заводом Росії. Його потужності становлять 14,8 млн тонн на рік.

ЗСУ вже завдавали ударів по цьому підприємству. Масована атака відбулася наприкінці січня 2025 року, внаслідок ударів було зафіксовано ушкодження.

Нагадаємо, 14 березня ЗСУ вдарили по кількох областях Росії: під ударом були військові аеродроми та великий нафтопереробний завод.

10 березня дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, потужності якого становлять 8,8 млн. тонн нафти на рік.