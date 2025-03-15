Украинские дроны атакуют Россию: под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод (видео)

На месте попадания украинских дронов занялся масштабный пожар. Россияне пишут о применении БпЛА "новых типов" и реактивных дронов ВСУ.

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Ночью 15 марта украинские дроны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод России: на этот раз под ударом оказался НПЗ в Волгоградской области. Местные каналы сообщают о серии мощных взрывов, работе противовоздушной системы и возгорании на месте "падения обломков". Фокус собрал информацию о ночном обстреле России.

Около 02:30 часов российские паблики сообщили о вероятном объявлении воздушной тревоги из-за движения дронов в направлении областного центра. Через несколько минут раздались мощные взрывы.

Вскоре россияне сообщили о первых последствиях атаки дронов. По сообщению местного канала, из-за сбития беспилотника занялся пожар в Котлубане.

Скриншот | сообщение россиян

Около 03:15 часов в Волгоградском аэропорту местные власти ввели план "Ковер" и ввели ограничения на работу аэропорта.

Telegram-канал "Волгоград" сообщил, что пылает якобы не сам нефтеперерабатывающий завод, а "камыш" вокруг территории предприятия.

По информации россиян, Волгоградскую область атакуют не привычные дроны, а реактивные разработки ВСУ, а также неизвестные "новые типы" ударных беспилотников.

Скриншот | сообщение россиян

Вскоре появились первые кадры последствий атаки ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области. На видео видно, как на месте попадания поднимается огромный столб дыма и разворачивается масштабный пожар.

Отметим, что пока официальной информации об атаке по Волгоградскому НПЗ нет. Воздушная тревога пока продолжается, россияне фиксируют еще группы беспилотников в направлении предприятия.

Вероятно, под ударом мог быть завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка", который считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ и шестым по величине нефтеперерабатывающим заводом России. Его мощности составляют 14,8 млн тонн в год.

ВСУ уже наносили удары по этому предприятию. Массированная атака состоялась в конце января 2025 года, в результате ударов были зафиксированы повреждения.

Напомним, 14 марта ВСУ ударили по нескольким областям России: под ударом были военные аэродромы и крупный нефтеперерабатывающий завод.

10 марта дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, мощности которого составляют 8,8 млн. тонн нефти в год.