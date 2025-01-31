Атака БПЛА: в Волгоградской области горит один из крупнейших в РФ НПЗ "Лукойл" (видео)

Волгоградский НПЗ — шестой по мощности в России и перерабатывает около 14 миллионов тонн нефти в год. Местные власти уверяют, что повреждения предприятия минимальны, но на кадрах с места событий видны значительные взрывы.

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Ударные беспилотники ночью атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской и Ярославской областях. Об этом сообщило российское медиа Shot.

Около 4:00 четыре БПЛА уничтожили над нефтезаводом "Славнефть-Янос" в Ярославле, обошлось без пострадавших. А над волгоградским "Лукойл ВНПЗ" якобы подавили десять дронов, один из обломков упал на землю, 49-летний монтажник получил осколочное ранение ноги.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт атаки на НПЗ. Чиновник утверждает, что удалось отразить атаку 8 дронов на область. На завод упали обломки сбитого беспилотника, возник пожар. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован.

Минобороны России отчиталось, что ночью 31 января средства ПВО уничтожили якобы 49 украинских дронов над 7 российскими регионами.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод — шестой по величине НПЗ в России, его проектная мощность переработки — около 14 миллионов тонн нефти в год. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное горючее, добавляет глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, недавно в городе Кстово Нижегородской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу "Лукойл". Все запущенные аппараты попали в цель.

Кроме этого, ночью 26 января украинские беспилотники поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Жители региона слышали около десяти взрывов.