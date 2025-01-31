Атака БПЛА: у Волгоградській області горить один із найбільших у РФ НПЗ "Лукойл" (відео)

Волгоградський НПЗ — шостий за потужністю в Росії і переробляє близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. Місцева влада запевняє, що пошкодження підприємства мінімальні, але на кадрах з місця подій видно значні вибухи.

Related video

Ударні безпілотники вночі атакували російські нафтопереробні заводи у Волгоградській і Ярославській областях. Про це повідомило російське медіа Shot.

Близько 4:00 чотири БПЛА знищили над нафтозаводом "Славнефть-Янос" у Ярославлі, обійшлося без постраждалих. А над волгоградським "Лукойл ВНПЗ" нібито придушили десять дронів, один з уламків упав на землю, 49-річний монтажник отримав осколкове поранення ноги.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки на НПЗ. Чиновник стверджує, що вдалося відбити атаку 8 дронів на область. На завод упали уламки збитого безпілотника, виникла пожежа. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано.

Міноборони Росії відзвітувало, що вночі 31 січня засоби ППО знищили нібито 49 українських дронів над 7 російськими регіонами.

Волгоградський нафтопереробний завод — шостий за величиною НПЗ у Росії, проєктна потужність його переробки — близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне, додає голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно в місті Кстово Нижньогородської області РФ безпілотники атакували нафтобазу "Лукойл". Усі запущені апарати влучили в ціль.

Крім цього, вночі 26 січня українські безпілотники вразили Рязанський нафтопереробний завод. Жителі регіону чули близько десяти вибухів.