Друга атака за три дні: у Рязані горить нафтопереробний завод (відео)

Попередньо, по підприємству було завдано комбінованого удару за допомогою дронів PD-2 і "Лютий", унаслідок якого спалахнула масштабна пожежа.

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У ніч на 26 січня українські безпілотники вкотре атакували Рязань. За інформацією каналу Mash, під комбінований удар БПЛА потрапив Рязанський нафтопереробний завод, унаслідок якого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі зазначають, що приблизно о першій годині ночі в Рязанській області пролунало приблизно десять вибухів, зокрема в районі села Дядьково і в районі Пісочні.

В інтернеті було опубліковано відео, на яких чути звуки вибухів і зафіксовано проліт безпілотників. Відлуння атак також відчувалися і в самій Рязані.

Російські джерела стверджують, що атака сталася з двох сторін. Попередньо, використовувалися дрони PD-2 і "Лютий".

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що безпілотники нібито збиті й "постраждалих немає".

"Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. Працюють усі оперативні служби", — заявив він

Однак пізніше Telegram-канал ВЧК-ОГПУ розповсюдив відео, де зображено пожежні машини, що під'їжджають до НПЗ. Також з'явилися кадри масштабної пожежі, як стверджували пабліки, з НПЗ у Рязані.

Російське Міноборони повідомило, що за ніч над територією Росії було збито 15 безпілотників. З них:

8 — над Рязанською областю;

6 — над Курською областю;

1 — над Бєлгородською областю.

Однак офіційне підтвердження інформації про пожежу на НПЗ у Рязані поки що відсутнє.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко з приводу інциденту повідомив, що цей НПЗ є одним із ключових у нафтовій промисловості РФ, і він продовжує роботу всупереч санкціям.

"Рязанський НПЗ домагається. Це паливо для військової техніки й не тільки", — написав Коваленко.

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Нагадаємо, що це не перший випадок атаки на потужності Рязанської нафтопереробної компанії. 24 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вже завдавали удару по цьому об'єкту. Тоді повідомлялося про пожежу в трьох резервуарах, а також у цеху з установкою гідроочищення дизельного пального та авіаційного гасу.