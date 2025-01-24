Горять ТЕЦ і НПЗ: Росію атакував 121 безпілотник, багато руйнувань (відео)

За даними росЗМІ, у Рязані було атаковано нафтобазу, де місцеві чули понад 10 вибухів, після чого виникла масштабна пожежа. Також дрони долетіли до Підмосков'я.

Related video

В ніч на 24 січня 14 регіонів Російської Федерації були атаковані безпілотниками. Російська протиповітряна оборона нібито перехопила 121 БПЛА, повідомляє Міністерство оборони РФ.

У відомстві стверджують, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 121 український безпілотний літальний апарат:

37 – над територією Брянської області;

20 – над територією Рязанської області;

17 – над територією Курської області;

17 – над територією Саратівської області;

6 – над територією Московської області;

6 – над територією Білгородської області;

3 – над територією Воронезької області;

2 – над територією Тульської області;

2 – над територією Орловської області;

2 – над територією Липецької області;

1 – над територією Республіки Крим;

1 – над Москвою.

Атака БПЛА на Рязань

Губернатор регіону Павло Малков розповів про "успішне" знищення безпілотних літальних апаратів силами ППО та РЕБ над територією Рязанської області. За його словами, постраждалих немає. Згодом він додав, що внаслідок повітряної атаки уламки безпілотника потрапили до приватного будинку. Виникла пожежа, яка була ліквідована у найкоротші терміни. Постраждалих немає.

Разом з тим, за інформацією російського медіа, регіон був атакований безпілотниками. Біля місцевої нафтобази пролунало мінімум десять вибухів.

Пізніше стало відомо про атаку Ново-Рязанської ТЕЦ, в результаті чого почалась пожежа. Це підприємство знаходиться поряд з місцевим нафтопереробним заводом — саме він міг бути метою атаки.

Керівник Центра протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони Андрій Коваленко зазначив, що нафтопереробний завод є одним із ключових в нафтовій промисловості РФ. Він знаходиться під санкціями, однак до цього часу працює.

Завод у Рязанській області відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. Він виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншої техніки Збройних Сил Російської Федерації.

Атака на Москву та область

Мер столиці Сергій Собянін розповів про атаку безпілотників на Москву. Він зазначив, що в області працювали системи ППО, і було ліквідовано кілька БПЛА.

За його словами, було "відбито атаку безпілотників" у міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі. Згодом, за його словами, ще 2 дрони були збиті в міському окрузі Подільськ, 1 БПЛА ліквідований у Троїцькому адміністративному окрузі міста Москви і ще 1 — вже в міському окрузі Щолково. Всі вони летіли на російську столицю. Наразі на місцях подій працюють фахівці екстрених служб, про можливі пошкоджені об'єкти чи про постраждалих — не повідомлялося.

Брянськ та область: що відомо про атаку

Дроновий удар вночі 24 лютого і по Брянську. Там атакований завод "Кремній". Як повідомляє Telegram-канал Mash, у Брянську "уламки знищеного безпілотника впали поряд із виробництвом"

Андрій Коваленко додав, що на заводі виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для зенітно-ракетного комплексу "Панцир", ракет "Іскандер", а також для радіолокаційних станцій, РЕБ та російських БПЛА. Він нагадав, що це мінімум третя атака дронів на підприємство.

Атака на Енгельс: подробиці

Також безпілотники атакували Енгельс Саратовської області. Тут чули щонайменше сім вибухів у небі.

"В атаці, попередньо, задіяні далекобійні БПЛА типу "Лютий" та 2,5-метрові дрони-камікадзе "Бобер", — йдеться в повідомленнях.

Атака на інші регіони

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БПЛА. Пізніше він додав, що всі дрони ліквідовані.

"Постраждалих та пошкоджень попередньо немає", — відзначив він.

Про загрозу атаки безпілотників було оголошено в Татарстані. Жителям регіону радили залишатися вдома та не підходити до вікон.

Робота аеропортів під час атаки

Через загрозу тимчасово призупиняли роботу аеропорти: Домодєдово, Жуковський, Внуково, а також в Казані, Нижньокамську, Пензі, Саратові, Уфі та Самарі.

В цих аеропортах вводився план "Килим". Він оголошується, якщо існує загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ. Заходи включають заборону та здійснення посадки та вильоту рейсів.

Нагадаємо, нещодавно близько 50 дронів атакували 6 областей РФ, серед іншого авіазавод і нафтобазу. Пізніше Генштаб підтвердив удар по Смоленському авіазаводу бойових літаків