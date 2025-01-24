"10 влучань було": дрони атакували Рязань та місцеву нафтобазу, що відомо (відео)

В російських пабліках стверджують, що Рязань атакували українські далекобійні дрони-камікадзе "Лютий".

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Надвечір 23 січня безпілотники атакували російське місто Рязань, де поблизу місцевої нафтобази мешканці почули десятки потужних вибухів. Про це повідомило російське видання Astra.

"Безпілотники атакують Рязань, вибухи пролунали біля місцевої нафтобази — місцеві жителі. Вони кажуть щонайменше про десять вибухів", — йдеться у повідомленні.

Водночас російський паблік Mash зазначив, що атакували Рязань українські дрони-камікадзе великої дальності "Лютий", які можуть долати відстань у понад 1000 кілометрів.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що регіон атакували дрони.

"Засобами ППО та РЕБ над територією Рязанської області знищено безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією постраждалих немає, оцінюється матеріальна шкода", — написав Малков.

Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що дрони таки влучили у нафтобазу.

"НПЗ просто великий, масштаб гарний, кажуть, що 10 влучань було", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки на нафтобазу у Рязані.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня відбулася масована атака БПЛА на шість російських регіонів.

Цієї ж ночі безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ.