Цілили по авіазаводу в Казані: РФ масово атакували дрони, вибухи чули в кількох областях (відео)

Місцеві жителі повідомляють про атаку на авіазавод імені Горбунова. Він виробляє та ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту-160 та далекі Ту-22М3М/Ту-22М3, які Росія використовує у війні проти України.

Related video

В ніч на 20 січня російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в Татарстані. За словами місцевих жителів, ударні безпілотники атакували Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова.

За даними росЗМІ, один із дронів влучив у порожній резервуар на території авіазаводу імені Горбунова. Це підприємство є одним із найбільших авіазаводів РФ. Воно виробляє та ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту-160, далекі бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3, що використовуються у війні проти України, та цивільні Ту-204. Поруч також розташований заводський аеродром "Борисоглібське".

Російський Telegram-канал Mash писав, що Казань атакували БПЛА типу "Лютий". Очевидці чули три хвилі вибухів, останню — близько 6:50.

В пресслужбі президента Республіки Татарстан Рустама Мінніханова повідомляють про "спробу атаки ворожих безпілотників" на промислове підприємство та знешкодження всіх цілей.

Представники Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіація) оголосили про обмеження польотів цивільних бортів в аеропорті Казані.

"Повітряна гавань тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси", — повідомили у відомстві.

Також обмежили польоти в аеропортах Нижньокамськ та Іжевськ.

Аеропорти Казані, Нижньокамська та Іжевська закрили через атаку БПЛА Фото: Скриншот

Також під атакою був російський Брянськ. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про збиття 4 ракет HIMARS і 14 безпілотників і запевнив, що постраждалих і руйнувань немає.

Не менше 3 вибухів чули місцеві мешканці в Рязані.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч на 20 січня знешкодили 31 українського БПЛА: 14 над територією Брянської області, шість над Калузькою, по три над Білгородською та Курською, по два — над Рязанською та Орловською областями й один над Республікою Татарстан.

Інформації про удари по військових об'єктах на території РФ від Сил оборони України на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, у ніч на 18 січня дрони атакували Тульську область Росії. Губернатор Тульської області Олексій Дюмін підтвердив, що внаслідок атаки розгорілася пожежа на одному з місцевих підприємств.

Джерела Фокусу в спецслужбах повідомили, що нафтобазу в Тульській області атакували дрони ГУР.