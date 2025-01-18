"10 гучних "хлопков": дрони атакували Тульску область РФ, регіон у вогні (відео)

Місцеві повідомляють про щонайменше вісім безпілотників, один з яких досяг своєї цілі. Губернатор Тульської області був вимушений визнати, що загорілось підприємство.

Related video

У ніч з 17 на 18 січня ударні безпілотники атакували Тульську область РФ, внаслідок чого здійнялась пожежа в районі нафтобази у місті Узлова. Про це повідомило російське видання Astra.

"Тульську область атакували БПЛА, місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі нафтобази в місті Узлова", — йдеться у повідомленні.

Водночас у місцевих пабліках стверджують, що в регіоні спалахнуло одразу кілька великих пожеж, а перші вибухи пролунали близько о пів на другу ночі.

"Гучні звуки в Тульській області були приблизно о 1:30 ночі, загалом було чути понад 10 гучних "хлопков", — зазначено у повідомленні.

На одному з відео, оприлюдненому в мережі, чоловік за кадром стверджує, що о 2:28 над місцевістю, де він проживає, пролетіло вісім дронів, один з яких уразив ціль. Щоправда, куди саме влучив БпЛА чоловік не уточнив.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін підтвердив, що внаслідок атаки дронів на одному з підприємств здійнялась пожежа.

"Сьогодні вночі Тульська область піддавалася атаці з боку київського режиму. чергові сили ППО Міноборони РФ ведуть бойову роботу. сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону", — зазначив Дюмін.

Він також підкреслив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Українська сторона на момент публікації матеріалу не коментувала удар безпілотників по Тульській області.

Нагадаємо, надвечір 17 січня ударні дрони атакували місто Людиново в Калузькі області РФ.

Надвечір 15 січня ударні безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області Росії.