Атака БПЛА на Калузьку область РФ: очевидці повідомляють про пожежу на нафтобазі (відео)
Місцеві жителі кажуть, що чули в небі кілька вибухів близько, а потім в районі нафтобази зайнялася пожежа. Губернатор області підтвердив влучання по промисловому об'єкту.
Ввечері 17 січня ударні дрони атакували місто Людиново в Калузькі області РФ. Губернатор регіону Владислав Шапша повідомив про загоряння на промисловому підприємстві в результаті атаки ударними безпілотниками.
За словами губернатора області, після атаки БПЛА зайнялася пожежа на одному з промислових підприємств міста.
"На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає", — написав Шапша.
В місті розташовано Людинівську нафтобазу компанії "Калуганефтепродукт", біля якої раніше вже "падали" українські дрони. Російський Telegram-канал SHOT з посиланням на очевидців пише, що атака була спрямована саме на неї.
"Як розповіли місцеві жителі, близько 22-ї години в небі над містом було чутно кілька вибухів, після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа", — повідомляють автори каналу.
В Силах оборони удар по нафтобазі в Людиново на момент публікації матеріалу не коментували.
Нагадаємо, в ніч на 16 січня українські безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області РФ, у мережі з'явилися відео пожежі.
В генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по російській нафтобазі "Ліскінська" та зазначили, що там зберігалося пальне для забезпечення російської армії.