Удар по російській нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області: у Генштабі підтвердили атаку

У Генштабі заявили, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалося для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

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В ніч на 16 січня Сили оборони України успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", розташовану у Воронезькій області Російської Федерації. Удар було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у співпраці з іншими складовими Сил оборони, повідомили у Генштабі.

За попередніми даними, ціль була уражена щонайменше трьома ударними безпілотниками. Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

"Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Наразі більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.

У Генштабі додали, що триває цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських окупантів.

Атака БпЛА на нафтобазу у Воронезькій області

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв ввечері 15 січня заявив про загоряння на нафтобазі "в одному з районів області" внаслідок падіння уламків БпЛА.

У ранковому звіті Гусєв розповів про "більш ніж 10 безпілотників", які атакували три райони Воронезької області. І більша їх частина била по нафтобазі в Ліскінському районі.

Гусєв опублікував фотографії палаючого резервуара нафтобази. Розповів, що до гасіння залучено два пожежні поїзди і десятки менших одиниць техніки, стягнуто додаткові сили з двох сусідніх регіонів.

Палаючий резервуар нафтобази "Ліскінська" Фото: Гусев / Telegram

"На доступність ПММ у Воронезькій області ситуація ніяк не вплине", — запевнив чиновник.

Нагадаємо, 14 січня безпілотники атакували спиртзавод у Тамбовській області Росії. Збройні сили України нібито використовували БпЛА "Бобер".

Фокус з'ясував реальні наслідки і перспективи українських атак по стратегічно важливих об'єктах Росії.