Удар по российской нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области: в Генштабе подтвердили атаку

В Генштабе заявили, что на нефтебазе хранилось топливо, которое использовалось для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

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В ночь на 16 января Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", расположенную в Воронежской области Российской Федерации. Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций ВСУ в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны, сообщили в Генштабе.

По предварительным данным, цель была поражена по меньшей мере тремя ударными беспилотниками. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.

"Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.

Сейчас более подробная информация о последствиях удара уточняется.

В Генштабе добавили, что продолжается целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских оккупантов.

Атака БпЛА на нефтебазу в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 15 января заявил о возгорании на нефтебазе "в одном из районов области" в результате падения обломков БпЛА.

В утреннем отчете Гусев рассказал о "более чем 10 беспилотниках", которые атаковали три района Воронежской области. И большая их часть била по нефтебазе в Лискинском районе.

Гусев опубликовал фотографии горящего резервуара нефтебазы. Рассказал, что к тушению привлечены два пожарных поезда и десятки меньших единиц техники, стянуты дополнительные силы из двух соседних регионов.

Горящий резервуар нефтебазы "Лискинская" Фото: Гусев / Telegram

"На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — заверил чиновник.

Напомним, 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России. Вооруженные силы Украины якобы использовали БпЛА "Бобер".

Фокус выяснил реальные последствия и перспективы украинских атак по стратегически важным объектам России.