Удар по российской нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области: в Генштабе подтвердили атаку
В Генштабе заявили, что на нефтебазе хранилось топливо, которое использовалось для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.
В ночь на 16 января Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", расположенную в Воронежской области Российской Федерации. Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций ВСУ в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны, сообщили в Генштабе.
По предварительным данным, цель была поражена по меньшей мере тремя ударными беспилотниками. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.
"Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", — говорится в сообщении.
Сейчас более подробная информация о последствиях удара уточняется.
В Генштабе добавили, что продолжается целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских оккупантов.
Атака БпЛА на нефтебазу в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 15 января заявил о возгорании на нефтебазе "в одном из районов области" в результате падения обломков БпЛА.
В утреннем отчете Гусев рассказал о "более чем 10 беспилотниках", которые атаковали три района Воронежской области. И большая их часть била по нефтебазе в Лискинском районе.
Гусев опубликовал фотографии горящего резервуара нефтебазы. Рассказал, что к тушению привлечены два пожарных поезда и десятки меньших единиц техники, стянуты дополнительные силы из двух соседних регионов.
"На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет", — заверил чиновник.
Напомним, 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России. Вооруженные силы Украины якобы использовали БпЛА "Бобер".
Фокус выяснил реальные последствия и перспективы украинских атак по стратегически важным объектам России.