Дроны атаковали спиртзавод в Тамбовской области РФ (видео)

По данным российских пропагандистских изданий, для атаки Вооруженные силы Украины якобы использовали БпЛА "Бобер".

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Вечером 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России. Об этом сообщило российское пропагандистское издание Mash.

"ВСУшные БПЛА попытались атаковать Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области. ПВО уничтожила по меньшей мере один беспилотник", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для атаки Вооруженные силы Украины якобы использовали БпЛА "Бобер".

"Перед этим местные жители слышали взрывы в небе", — уточнили в Mash.

В то же время в местных пабликах утверждают, что серьезных повреждений на атакованном промышленном объекте нет.

"По словам местных жителей, БПЛА пытались атаковать промышленный объект в поселке Новая Ляда. По их словам, серьезных повреждений нет", — говорится в сообщении.

Власти Тамбовской области сообщили, что в поселке Новая Ляда силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат, а в районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветки дерева и взорвался.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий.

14 января источники Фокуса сообщили, что дроны СБУ ударили по химкомбинату, нефтеперерабатывающему заводу и складам в РФ.