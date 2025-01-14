Дроны СБУ ударили по химкомбинату, НПЗ и складам: источники Фокуса назвали все цели атаки по РФ

Прошлая ночь оказалась "взрывной" для многих объектов и предприятий российского ВПК. Пожары до сих пор пылают на складах с крылатыми ракетами на аэродроме "Энгельс" и на Саратовском НПЗ.

Related video

СБУ и Силы обороны Украины устроили россиянам "горячую" ночь 14 января. Взрывы раздавались на химкомбинатах, нефтеперерабатывающих заводах и складах аэродрома "Энгельс", рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

Прошлая ночь оказалась "взрывной" для ряда вражеских объектов в разных регионах России. По данным собеседников издания, удалось поразить следующие цели:

Алексинский химический комбинат в Тульской области. После прилетов дронов СБУ там зафиксирован большой пожар;

склады боеприпасов ФАБ, КАБ и крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Дроны СБУ достигли целей и склады пылают до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, на месте попадания начался масштабный пожар;

Брянский химический завод. Прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает бить по военным объектам и предприятиям, работающим на российский ВПК.

"Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод — это болезненный удар по способности России вести войну в Украине", — подытожил источник.

Напомним, дальнобойный удар по территории России в ночь с 13 на 14 января может оказаться самым массовым и результативным за все время большой войны. Это доказывает сверхширокая география атаки.

Фокус ранее сообщал, что в атаке по объектам в России ночью 14 января участвовали дроны "Пекло" и "Бобер". Минобороны России не комментировало атаку дронов.