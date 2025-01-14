Дрони СБУ вдарили по хімкомбінату, НПЗ і складах: джерела Фокусу назвали всі цілі атаки по РФ

Минула ніч виявилася "вибуховою" для багатьох об'єктів і підприємств російського ВПК. Пожежі досі палають на складах із крилатими ракетами на аеродромі "Енгельс" і на Саратовському НПЗ.

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СБУ і Сили оборони України влаштували росіянам "гарячу" ніч 14 січня. Вибухи лунали на хімкомбінатах, нафтопереробних заводах і складах аеродрому "Енгельс", розповіли джерела Фокусу в спецслужбах.

Минула ніч виявилася "вибуховою" для низки ворожих об'єктів у різних регіонах Росії. За даними співрозмовників видання, вдалося вразити такі цілі:

Алексинський хімічний комбінат у Тульській області. Після прильотів дронів СБУ там зафіксовано велику пожежу;

склади боєприпасів ФАБ, КАБ і крилатих ракет на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. Дрони СБУ досягли цілей і склади палають досі;

Саратовський нафтопереробний завод, на місці влучання почалася масштабна пожежа;

Брянський хімічний завод. Прямі влучання ракет в об'єкт і велика пожежа з подальшими детонаціями.

СБУ разом із Силами оборони продовжує бити по військових об'єктах і підприємствах, які працюють на російський ВПК.

"Кожен уражений склад із боєприпасами, НПЗ, нафтобаза або хімзавод — це болючий удар по здатності Росії вести війну в Україні", — підсумувало джерело.

Нагадаємо, далекобійний удар по території Росії в ніч з 13 на 14 січня може виявитися наймасовішим і найрезультативнішим за весь час великої війни. Це доводить надширока географія атаки.

Фокус раніше повідомляв, що в атаці по об'єктах у Росії вночі 14 січня брали участь дрони "Пекло" і "Бобер". Міноборони Росії не коментувало атаки дронів.