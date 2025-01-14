ATACMS або Storm Shadow: Україна завдала наймасовішого удару по РФ, аналітики з'ясували, де горить

За словами українських аналітиків, по об'єктах у РФ запустили 200 дронів. Застосували комбіновані ракетні атаки — у підсумку уражені НПЗ, нафтосховище і завод під Брянськом, де випускають боєприпаси до РСЗВ і авіаційні бомби.

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Сили оборони України в ніч із 13 на 14 січня завдали далекобійного удару по території РФ, який може бути наймасовішим і найрезультативнішим за весь час повномасштабної війни. Про це пише Defense Express.

Автори публікації зробили висновки за кількістю уражених об'єктів і надширокою географією ударів.

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В атаці використовувалися ракети та різноманітні далекобійні дрони. Першою ціллю став "Брянський хімічний завод", який розташований за 12 км від обласного центру. Підприємство, за даними російських джерел, випускає спорядження і збирає різні боєприпаси, серед іншого — снаряди до РСЗВ "Град", "Торнадо-С", "Смерч" і фугасні авіабомби.

ФКП Комбінат Кам'янський

ФКП Комбінат Кам'янський

ФКП Комбінат Кам'янський

Під атакою опинився і сам Брянськ, де, за інформацією місцевої влади, "уламками ракет" пошкоджено підприємство "Кремній Ел", що зазнає ударів не вперше і вважається другим найбільшим у РФ виробником електроніки для військових цілей. Відстань від кордону — 105-115 км, тому для атаки могли використовувати ATACMS або крилаті ракети Storm Shadow. Російська влада на місцях говорить про "комбіновану ракетну атаку".

Вночі було атаковано об'єкти в Саратовській області. За наявними відомостями, йдеться про дві цілі. Перша — Саратовський нафтопереробний завод на півдні міста.

Другий уражений об'єкт — нафтобаза "Кристал" під Енгельсом на лівому березі Волги, яку атакували тиждень тому. Це сховище державного резерву з паливом для стратегічних бомбардувальників, яке росіяни гасили протягом п'яти днів поспіль і тільки напередодні, 13 січня, повідомили про ліквідацію пожежі.

Наслідки удару в Енгельсі

Ще одна ціль — Казань. Після прильоту українських дронів загорілося в районі склепіння "Казань Оргсинтез" — це єдиний у РФ виробник високоміцного пластику, великий промисловий об'єкт площею 2 кв. км. Метою атаки стало сховище рідких газів — один із ключових об'єктів у виробничому ланцюзі підприємства, який найпростіше вивести з ладу.

Повідомлення про удари по військових об'єктах РФ

Були повідомлення і про атаки українських дронів на об'єкти в Тулі та Воронежі, Ростовській, Орловській і Тамбовській областях. У РФ повідомили про запуск понад 200 дронів у 12 регіонах РФ.

Також повідомлялося про атаку станції з перекачування нафти в Татарстані, біля міста Альметьєвськ.

Нагадаємо, що, за інформацією моніторингової групи, під час ударів по об'єктах у РФ 14 січня дрони ЗСУ несли КАБ і великі міни.

Також повідомлялося, що дрони "Пекло" і "Бобер" атакували 12 регіонів Росії.