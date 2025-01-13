У РФ заявили про масований ракетний удар ATACMS: деталі від губернаторів та росЗМІ

Жителі населеного пункту в Брянській області нарахували від 14 до 30 можливих прильотів українських ракет. Ймовірна ціль удару Сил оборони — хімічний завод за 120 км від України.

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Пізно увечері 13 січня три регіони РФ, розташовані поруч з українським кордоном, оголосили про загрозу ракетного удару. Людям пропонували пройти в укриття та не виходити на відкритий простір, наголошували губернатори. На відео з місця прильотів, які стались незабаром після оголошення тривоги, видно яскраві заграви. Про деталі можливої атаки Сил оборони розповіли у каналі росЗМІ ТАСС.

Російське медіа о 20 год. (за Києвом) опублікувало інформацію, отриману від губернаторів трьох областей РФ, які сусідять з Україною. Зокрема, тривогу оголосили в Брянській, Орловській, Бєлгородській областях. Водночас, вже через 20 хвилин тривогу під Бєлгородом скасували, заявив губернатор В'ячеслав Гладков. Крім того, з'явились повідомлення про закриття (близько 20 год.) та відкриття Кримського мосту (21 год.).

Удар по РФ - ТАСС про тривогу на російській території 13 січня Фото: Скриншот

Тим часом у мережі у брянських пабліках повідомили про атаку засобів ураження, які летіли, як припускали, з території України. Губернатор області Олександр Богомаз підтвердив, що атака відбулась, а сили ППО ЗС РФ начебто відбили повітряну атаку. Тим часом на відео з місця подій чути наземні вибухи та видно яскраву заграву, розташовану десь за горизонтом.

Удар по РФ - заграва за горизонтом під Брянськом Фото: Скриншот Удар по РФ - можливий приліт в Брянській області Фото: Скриншот

Дехто зі спостерігачів говорить про понад 10 прильотів. Чути, які люди вголос рахують мінімум до 14. Інші ж нарахували усі 30.

У каналі електронного медіа ASTRA написали, що під удар, як припускають, ракет ATACMS міг потрапити Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР у селі Сельцо. Також нагадали, що підприємство виконує оборонне замовлення ЗС РФ та по ньому вже прилітали українські засоби ураження. (це сталось, наприклад, 9 квітня 2024 року).

Орієнтовна відстань від Сельца до кордону України — близько 120 км.

Удар по РФ - військовий завод у Брянській області Фото: З відкритих джерел Удар по РФ - яка відстань від заводу в Сільці до України Фото: Google Maps

Українське командування поки що не коментувало можливі удари вглиб російської території.

Зазначимо, 12 січня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення командного пункту 2 гвардійської армії ЗС РФ, яка воювала на Донбасі. Згідно з повідомленням ЗСУ, відпрацювала українська авіація, яка дістала до цілі прямо на лінії фронту під Покровськом.

Нагадуємо, 13 січня командування Сил оборони написало про удар по ще одному штабу РФ, який могли завдати керованими високоточними бомбами JDAM.