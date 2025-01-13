Можливо, JDAM або французькі AASM: ЗСУ завдали високоточного удару по штабу ЗС РФ (відео)

За словами журналістів, удар, імовірно, керованими авіабомбами завдавали по одній із багатоповерхівок на східній околиці населеного пункту.

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Авіація Повітряних сил України завдала високоточного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Удар по штабу в Новогродівці

Удар у Новогродівці

Воронка на місці удару по штабу ЗС РФ у Новогродівці

Ворожий командний пункт був розташований у населеному пункті Новогродівка на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку", — йдеться в повідомленні. Пізніше було оприлюднено відео удару з камери розвідувального безпілотника.

Проєкт Dnipro Osint повідомив, що удар завдали по одній із багатоповерхівок на східній околиці населеного пункту.

Автори публікації зазначають, що, судячи з невеликої віддаленості населеного пункту від лінії бойового зіткнення, можна припустити, що удар завдавали керованими авіабомбами. Могли використовувати американські JDAM або французькі AASM.

Медіа NOELREPORTS у соцмережі Х опублікувало фото знищеного під'їзду багатоповерхівки, в якій знаходився командний пункт 2-ї армії. Кількість загиблих і поранених військовослужбовців РФ залишається невідомою.

Нагадаємо, що Forbes повідомляв про можливі важкі втрати після того, як боєприпас ЗСУ знищив штаб російських військ біля Покровська.

Раніше Фокус дізнався, на якій ділянці фронту РФ тисне найбільше: Покровськ, Курахове, Торецьк.