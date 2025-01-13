Возможно, JDAM или французские AASM: ВСУ нанесли высокоточный удар по штабу ВС РФ (видео)

По словам журналистов, удар, предположительно, управляемыми авиабомбами наносился по одной из многоэтажек на восточной окраине населенного пункта.

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Авиация Воздушных сил Украины нанесла высокоточный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Удар по штабу в Новогродовке

Удар в Новогродовке

Воронка на месте удара по штаба ВС РФ в Новогродовке

Вражеский командный пункт был расположен в населенном пункте Новогродовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

Позже было обнародовано видео удара с камеры разведывательного беспилотника.

Проект Dnipro Osint сообщил, что удар нанесли по одной из многоэтажек на восточной окраине населенного пункта.

Авторы публикации отмечают, что, судя по небольшой удаленности населенного пункта от линии боевого столкновения, можно предположить, что удар наносился управляемыми авиабомбами. Могли использовать американские JDAM или французские AASM.

Медиа NOELREPORTS в соцсети Х опубликовало фото уничтоженного подъезда многоэтажки, в которой находился командный пункт 2-й армии. Количество погибших и раненых военнослужащих РФ остается неизвестным.

Напомним, что Forbes сообщал о возможных тяжелых потерях после того, как боеприпас ВСУ уничтожил штаб российских войск возле Покровска.

Ранее Фокус узнал, на каком участке фронта РФ давит больше всего: Покровск, Курахово, Торецк.