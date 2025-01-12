Возможны тяжелые потери: боеприпас ВСУ уничтожил штаб ВС РФ возле Покровска, — Forbes (видео)

Боеприпас глубокого поражения — ракета, бомба или крылатая ракета, судя по всему — поразила заброшенную высотку в Новогродовке. Другие недавние украинские удары были направлены на штаб морской пехоты в Курской области.

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Силы обороны Украины в последнее время систематически выслеживают сотрудников российских штабов и взрывают их в бункерах. Об этом пишет Forbes.

Удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии в Новогродовке

ВСУ пытаются нарушить российское военное управление, чтобы замедлить наступательные усилия. Недавний удар снял украинский беспилотник сверху. Боеприпас глубокого поражения — ракета, бомба или крылатая ракета, судя по всему — поразила заброшенную высотку в Новогродовке, которую российская 2-я гвардейская общевойсковая армия превратила в импровизированный штаб.

"Эта операция — продолжение серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", — сообщил украинский Генеральный штаб. Другие недавние украинские удары были направлены на штаб российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.

Пока нет информации о российских потерях в Новогродовке, но они могут быть тяжелыми. Похоже, что целая секция высотки обрушилась в результате удара, напоминая самые кровавые и жестокие столкновения в руинах Торецка.

Новогродовка находится на переднем крае российского наступления, ведущего к городу-крепости Покровску.

В публикации отмечается, что то, что 2-я гвардейская общевойсковая армия, которая контролирует дюжину или более полков и бригад, закрепилась в Новогродовке, — плохая новость для украинского гарнизона в Покровске, который отчаянно нуждается в подкреплении.

Из Новогродовки ВС РФ могут обстреливать Покровск практически всеми своими средствами непрямой стрельбы, включая взрывные беспилотники ближнего действия.

Но близость россиян к Покровску также делает их досягаемыми для оружия ближнего действия Покровского гарнизона.

Напомним, что солдаты РФ в штатском пробираются в Торецк и совершают диверсии.

Также сообщалось, что российские войска могут доставать КАБами до Днепропетровской области.