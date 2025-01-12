ВС РФ могут доставать КАБами до Днепропетровской области: кто в зоне риска, — ОВА

Власти региона сообщили, что под угрозой артиллерийских обстрелов и авиационных ударов противника могут оказаться населенные пункты семи территориальных громад.

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В связи с продвижением российских войск в Донецкой области, Днепропетровская область может оказаться под угрозой артиллерийских и авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиабомб (КАБ). Об этом 12 января сообщил председатель областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на данные аналитического ресурса Deep State, Лукашук уточнил, что линия фронта приблизилась к границам региона. От временно оккупированного села Соленое в Донецкой области до территории Днепропетровщины теперь менее семи километров.

"Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по нашим пограничным громадам с территории Донецкой области", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Николая Лукашука, в зоне повышенной опасности оказались такие громады:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межовская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: deepstatemap.live

Продвижение российских войск к границам области значительно повышает риск для мирных жителей и инфраструктуры в пограничных громадах, в том числе Павлоградского района со стороны Покровского направления. Поэтому власти региона призывают жителей сохранять бдительность и следовать указаниям служб гражданской обороны.

Напомним, российские войска, сосредоточенные на южном фланге Покровского направления, в последнее время наступали в сторону Солоного, Песчаного и Удачного. Некоторые украинские военные считают, что противник стремится заблокировать логистические пути и продвинуться к границам Днепропетровской области.