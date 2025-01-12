ЗС РФ можуть діставати КАБами до Дніпропетровської області: хто в зоні ризику, — ОВА

Влада регіону повідомила, що під загрозою артилерійських обстрілів і авіаційних ударів противника можуть опинитися населені пункти семи територіальних громад.

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У зв'язку з просуванням російських військ на Донеччині, Дніпропетровська область може опинитися під загрозою артилерійських та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб (КАБ). Про це 12 січня повідомив голова обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook.

Посилаючись на дані аналітичного ресурсу Deep State, Лукашук уточнив, що лінія фронту наблизилася до кордонів регіону. Від тимчасово окупованого села Солоне в Донецькій області до території Дніпропетровщини тепер менше семи кілометрів.

"Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по наших прикордонних громадах з території Донеччини", — наголосив глава ОВА.

За словами Миколи Лукашука, у зоні підвищеної небезпеки опинилися такі громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: deepstatemap.live

Просування російських військ до кордонів області значно підвищує ризик для мирних мешканців та інфраструктури в прикордонних громадах, зокрема Павлоградського району з боку Покровського напрямку. Тому влада регіону закликає мешканців зберігати пильність і дотримуватися вказівок служб цивільної оборони.

Нагадаємо, російські війська, зосереджені на південному фланзі Покровського напрямку, останнім часом наступали в бік Солоненького, Піщаного та Удачного. Деякі українські військові вважають, що противник прагне заблокувати логістичні шляхи і просунутися до кордонів Дніпропетровської області.