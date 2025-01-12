6,5 км до Дніпропетровської області: ЗС РФ просунулися під Покровськом (карта)

Українські військові вважають, що противник, імовірно, відмовився від ідеї штурмувати Покровськ у лоб і вирішив обійти місто з півдня на захід, прагнучи заблокувати логістичні шляхи.

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Протягом останніх 10 днів Збройні сили РФ розвивали наступ на південному фланзі Покровського напрямку. Згідно з даними моніторингового ресурсу DeepState, противник просунувся під Покровськом у бік селища Удачне і перебуває приблизно за 6,5 км від Дніпропетровської області.

Російські війська, зосереджені на захід від населеного пункту Шевченко, що під Покровськом, останнім часом наступали за трьома напрямками — у бік Солоного, Піщаного та Удачного.

Розташування передових частин ЗС РФ під Покровськом

А загалом на Покровському напрямку, як повідомили в Генштабі ЗСУ, противник намагався штурмувати позиції українських захисників у районах 11 населених пунктів, активно застосовуючи авіацію. При цьому бійці Сил оборони зупинили 77 наступальних операцій росіян.

Водночас за минулу добу армія РФ втратила 1750 солдатів, 18 бронемашин, п'ять танків і 63 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Таким чином, імовірно, російська армія відмовилася від лобового штурму Покровська. Ворожі сили намагаються обійти місто з півдня на захід, прагнучи заблокувати логістичні шляхи та просунутися до кордонів Дніпропетровської області.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 2 січня Карта бойових дій на Покровському напрямку. 11 січня

За даними джерел "Української правди" серед військових, включно з командиром 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергієм Філімоновим, російські війська спрямували основні зусилля в бік населених пунктів Котлине і Удачне, розташованих на трасі Межова-Покровськ.

"Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто без бою", — заявив Філімонов.

Водночас, продовжує видання, є думка, що основна мета російських військ полягає не в захопленні Покровська, а в просуванні до Дніпропетровської області з метою розвитку наступу на цьому напрямку.

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Штурми РФ зруйнували позиції Сил оборони на трьох напрямках, — ОСУВ "Хортиця" (карти)

Нагадаємо, 10 січня голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що війська РФ перебувають за кілька кілометрів біля Покровська Донецької області. У місті знищено всю інфраструктуру, проте ще залишається близько 7 тисяч жителів.