6,5 км до Дніпропетровської області: ЗС РФ просунулися під Покровськом (карта)
Українські військові вважають, що противник, імовірно, відмовився від ідеї штурмувати Покровськ у лоб і вирішив обійти місто з півдня на захід, прагнучи заблокувати логістичні шляхи.
Протягом останніх 10 днів Збройні сили РФ розвивали наступ на південному фланзі Покровського напрямку. Згідно з даними моніторингового ресурсу DeepState, противник просунувся під Покровськом у бік селища Удачне і перебуває приблизно за 6,5 км від Дніпропетровської області.
Російські війська, зосереджені на захід від населеного пункту Шевченко, що під Покровськом, останнім часом наступали за трьома напрямками — у бік Солоного, Піщаного та Удачного.
А загалом на Покровському напрямку, як повідомили в Генштабі ЗСУ, противник намагався штурмувати позиції українських захисників у районах 11 населених пунктів, активно застосовуючи авіацію. При цьому бійці Сил оборони зупинили 77 наступальних операцій росіян.
Водночас за минулу добу армія РФ втратила 1750 солдатів, 18 бронемашин, п'ять танків і 63 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Таким чином, імовірно, російська армія відмовилася від лобового штурму Покровська. Ворожі сили намагаються обійти місто з півдня на захід, прагнучи заблокувати логістичні шляхи та просунутися до кордонів Дніпропетровської області.
За даними джерел "Української правди" серед військових, включно з командиром 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергієм Філімоновим, російські війська спрямували основні зусилля в бік населених пунктів Котлине і Удачне, розташованих на трасі Межова-Покровськ.
"Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто без бою", — заявив Філімонов.
Водночас, продовжує видання, є думка, що основна мета російських військ полягає не в захопленні Покровська, а в просуванні до Дніпропетровської області з метою розвитку наступу на цьому напрямку.Важливо
Нагадаємо, 10 січня голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що війська РФ перебувають за кілька кілометрів біля Покровська Донецької області. У місті знищено всю інфраструктуру, проте ще залишається близько 7 тисяч жителів.