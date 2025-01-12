6,5 км до Днепропетровской области: ВС РФ продвинулись под Покровском (карта)

Украинские военные полагают, что противник, вероятно, отказался от идеи штурмовать Покровск в лоб и решил обойти город с юга на запад, стремясь заблокировать логистические пути.

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В течение последних 10 дней Вооруженные силы РФ развивали наступление на южном фланге Покровского направления. Согласно данным мониторингового ресурса DeepState, противник продвинулся под Покровском в сторону поселка Удачное и находится приблизительно в 6,5 км от Днепропетровской области.

Российские войска, сосредоточенные западнее населенного пункта Шевченко, что под Покровском, в последнее время наступали по трем направлениям — в сторону Солоного, Песчаного и Удачного.

Расположение передовых частей ВС РФ под Покровском

А в целом на Покровском направлении, как сообщили в Генштабе ВСУ, противник пытался штурмовать позиции украинских защитников в районах 11 населенных пунктов, активно применяя авиацию. При этом бойцы Сил обороны остановили 77 наступательных операций россиян.

Вместе с тем за минувшие сутки армия РФ потеряла 1750 солдат, 18 бронемашин, пять танков и 63 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Таким образом, вероятно, российская армия отказалась от лобового штурма Покровска. Вражеские силы пытаются обойти город с юга на запад, стремясь заблокировать логистические пути и продвинуться к границам Днепропетровской области.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 2 января Карта боевых действий на Покровском направлении. 11 января

По данным источников "Украинской правды" среди военных, включая командира 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, российские войска направили основные усилия в сторону населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая–Покровск.

"Это было очевидно. Россияне хотят обрезать логистику и взять город без боя", — заявил Филимонов.

В то же время, продолжает издание, есть мнение, что основная цель российских войск заключается не в захвате Покровска, а в продвижении к Днепропетровской области с целью развития наступления на этом направлении.

Важно

Штурмы РФ разрушили позиции Сил обороны на трех направлениях, — ОСУВ "Хортица" (карты)

Напомним, 10 января глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что войска РФ находятся в нескольких километрах возле Покровска Донецкой области. В городе уничтожена вся инфраструктура, однако еще остается около 7 тысяч жителей.