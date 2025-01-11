Штурмы РФ разрушили позиции Сил обороны на трех направлениях, — ОСУВ "Хортица" (карты)

В ОСУВ "Хортица" заявили, что сейчас предпринимаются шаги для недопущения ухудшения тактического положения, а также продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника.

Related video

За прошедшие сутки в результате российских штурмовых действий и огневого воздействия были разрушены некоторые позиции Сил обороны на Краматорском, Торецком и Лиманском направлениях. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в субботу, 11 января.

Основные усилия противника были направлены на Покровское направление. Наступательные действия проходили преимущественно без использования бронетехники в районах населенных пунктов Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Мирноград, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Новоелизаветовка, Курахово и Янтарное. В районах Лисовки, Даченского, Нововасильевки, Шевченко и Петропавловки продолжаются бои.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 11 января Фото: deepstatemap.live

"Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать численное преимущество и развивать наступление", — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник совершил атаку в Волчанске и вблизи Старицы. Все атаки были отбиты, враг понес потери и отступил.

На Купянском направлении противник наступает в направлениях Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

Ситуация на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

На Лиманском направлении атаки врага состоялись в районах Первомайского, Грековки, Тернов и Макеевки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на Лиманском направлении Фото: deepstatemap.live

На Северском направлении враг пытался атаковать позиции украинских военных в Белогоровке, но успеха не достигнуто.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек, Белой Горы, Предтечино и Торецка. В результате обстрелов и штурмовых действий некоторые украинские позиции подверглись разрушениям. Сейчас продолжаются мероприятия по ликвидации штурмовых групп противника, которые проникли в боевые порядки.

Ситуация на Краматорском и Торецком направлениях по состоянию на 11 января Фото: deepstatemap.live

На Новопавловском направлении украинские войска противостоят атакам оккупантов вблизи Зеленовки, Большой Новоселки и Временки. В направлении Константинополя противник применял боевые бронированные машины для перемещения личного состава. В результате действий украинских военных одна машина вместе с десантом была уничтожена, другие повреждены. Враг продолжает сосредотачивать силы для возможных наступательных действий.

Напомним, ночью 11 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ полностью оккупировали Курахово Донецкой области.

10 января председатель Покровской МВА Сергей Добряк заявил, что оккупантам до окраин Покровска остается несколько километров. По его словам, ситуация с безопасностью ухудшается каждый день.