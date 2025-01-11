ВС РФ полностью оккупировали Курахово Донецкой области, — DeepState (карта)

Генштаб ВСУ подтвердил, что ВС РФ пытались прорвать украинскую оборону вблизи города Курахово, но информацию о его оккупации пока не комментировали.

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Российские оккупационные войска полностью захватили город Курахово в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Курахово", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Курахово сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Курахово на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, россияне продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

В то же время в последней сводке генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что россияне пытались прорвать украинскую оборону неподалеку Курахово, но информацию об оккупации города не комментировали.

"На Покровском направлении, россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное", — говорилось в сообщении.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что на этом направлении за сутки было обезврежено 276 оккупантов, 139 из них — безвозвратно.

Напомним, 7 января аналитики DeepState сообщили, что почти весь город Курахово в Донецкой области оккупирован врагом.

10 января в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВС РФ пытаются выбить украинцев с Кураховской ТЭС.