ЗС РФ повністю окупували Курахове Донецької області, — DeepState (мапа)

Генштаб ЗСУ підтвердив, що ЗС РФ намагались прорвати українську оборону поблизу міста Курахове, але інформації щодо його окупації наразі не коментували.

Related video

Російські окупаційні війська повністю захопили місто Курахове у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Курахове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Курахове наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Курахове на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, росіяни просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Водночас в останньому зведенні генерального штабу ЗСУ повідомлялось про те, що росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Курахового, але інформації щодо окупації міста не коментували.

"На Покровському напрямку, росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне", — йшлося у повідомленні.

В Генштабі ЗСУ також підкреслили, що на цьому напрямку за добу було знешкоджено 276 окупантів, 139 з них — безповоротно.

Нагадаємо, 7 січня аналітики DeepState повідомили, що майже все місто Курахове у Донецькій області окуповане ворогом.

10 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗС РФ намагаються вибити українців з Курахівської ТЕС.