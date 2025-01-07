"Активізація ворога": ЗС РФ окупували Лозову в Харківській області, — DeepState (мапа)

У Генеральному штабу ЗСУ зазначили, що ворожі війська тричі штурмували українські позиції на Куп'янському напрямку, проте інформації щодо окупації Лозової не коментували.

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Російські окупаційні війська захопили село Лозова Чугуївського району Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Лозову", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Лозова наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Лозова на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, росіяни намагаються просунутися до Нової Кругляківки.

"Після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках", — зазначили в DeepState.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що на Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми українських позицій у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового.

"Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом", — йдеться у зведенні.

На момент публікації матеріалу підтвердження від Генштабу щодо окупації села Лозова не було.

Нагадаємо, 18 грудня мер міста Лозова у Харківській області Сергій Зеленський подав заяву на звільнення за власним бажанням.

3 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували ще чотири населених пункти на Донбасі/