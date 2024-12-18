Мер Лозової написав заяву про звільнення: він каже, що не здатен допомогти народу

Мер Лозової Сергій Зеленський попросив розглянути рішення про його звільнення вже 19 грудня. З його слів, проблеми у громаді накопичуються, а шляхів розв’язання немає.

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Мер міста Лозова у Харківській області Сергій Зеленський подав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це він повідомив у соцмережах 18 грудня.

Міський голова зазначив, що просить звільнити його на черговій сесії 19 грудня, та наголосив, що Лозова — це Україна.

У коментарі "Суспільному" політик підтвердив, що написав заяву, і її розглянуть вже у четвер на сесії міської ради. Він пояснив, що не може розв’язувати проблеми громади, які накопичуються, і не має перспективи приносити користь.

Зокрема, мова про ситуацію з міським комунальним підприємством "Теплоенерго", яке мер вважає критичним. З його слів, з 2021 року компанія не отримує компенсації за різницю в тарифах. Сума вже сягає 166 мільйонів гривень.

В результаті "Теплоенерго" не може розрахуватися з боргами та судиться, а проти його керівника порушена кримінальна справа через невиплату зарплати. Зеленський наголосив, що інструментів для розв’язання цієї проблеми не має.

Якщо депутати підтримають звільнення мера Лозової, його обов’язки виконуватиме секретар міської ради Юрій Кушнір.

Сергій Зеленський: що відомо

Фото Сергія Зеленського Фото: Сергій Зеленський / Facebook

Сергій Зеленський має бухгалтерську освіту та науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1980-х роках він працював фрезерувальником на Лозівському ковальсько-механічному заводі. Згодом обіймав посади як економіст та керівник на різних підприємствах Харківської області. У 2005-2010 роках був головою Лозівської районної держадміністрації, у 2016 році став мером міста.

Нагадаємо, у прямому ефірі відбулася суперечка представників двох політичних сил — партій "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Обговорення стосувалось виключення членів забороненої ОПЗЖ, які третій рік повномасштабної війни працюють у парламенті.

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію новообраного лідера США Дональда Трампа щодо завершення війни в України.