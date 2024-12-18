"Маскарад": російські диверсанти на Харківщині перевдягаються у форму ЗСУ, — комбат Федоренко

За словами Юрія Федоренка, Сили оборони України виявляють переважну більшість таких груп та знищують їх.

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Російські диверсанти перевдягаються у форму Збройних сил України на Харківському напрямку для того, щоб дістатись позицій українських захисників. Про це в етері телемарафону заявив командир батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"ДРГ противника в рамках програми "маскарад" перевдягаються в український однострій і намагаються проникати через наші бойові порядки. Переважну кількість таких груп Сили оборони виявляють і знищують", — сказав Федоренко.

Він підкреслив, що українські військовослужбовці вміють працювати чітко і якісно, що дуже сильно відчувається з погляду забезпечення обороноспроможності.

"Інколи буває так, що ворог думає, що він діє в інтересах російських окупаційних військ, а насправді — в інтересах Сил оборони. Просто ще про це не знає", — зазначив Федоренко.

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Про війну біля Харкова, українські дрони та мобілізацію: інтерв'ю Фокусу з командиром батальйону "Ахіллес"

Він також повідомив, що в зоні відповідальності його бригади у Харківській області росіяни залучають "нереальну кількість сил та засобів" на Куп’янському напрямку, що дозволило противникам зайти в Кругляківку.

Зокрема, за останні два із половиною тижні ворог використав у цій операції 100 одиниць броньованої й легкоброньованої техніки, 90 з яких були знищені.

"Вони мають завдання до Нового року вийти на лівобережний Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, продовжувати те завдання, яке у них було до 1 листопада, але за моїм переконанням, ворогу не вдасться цього зробити", — наголосив Федоренко.

Крім того, військовий зазначив, що Сили Оборони провели низку важливих заходів поблизу Глибокого, які дали можливість вибити росіян з підготовлених позицій, на яких вони раніше закріпитися.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Юрій Федоренко поділився своїм баченням щодо реформи підготовки українців до служби.

17 грудня військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів про нову тактику солдатів КНДР в Курській області.