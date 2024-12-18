"Маскарад": российские диверсанты на Харьковщине переодеваются в форму ВСУ, — комбат Федоренко

По словам Юрия Федоренко, Силы обороны Украины выявляют подавляющее большинство таких групп и уничтожают их.

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Российские диверсанты переодеваются в форму Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении для того, чтобы добраться до позиций украинских защитников. Об этом в эфире телемарафона заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"ДРГ противника в рамках программы "маскарад" переодеваются в украинскую униформу и пытаются проникать через наши боевые порядки. Подавляющее количество таких групп Силы обороны обнаруживают и уничтожают", — сказал Федоренко.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие умеют работать четко и качественно, что очень сильно ощущается с точки зрения обеспечения обороноспособности.

"Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск, а на самом деле — в интересах Сил обороны. Просто еще об этом не знает", — отметил Федоренко.

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О войне возле Харькова, украинских дронах и мобилизации: интервью Фокуса с командиром батальона "Ахиллес"

Он также сообщил, что в зоне ответственности его бригады в Харьковской области россияне привлекают "нереальное количество сил и средств" на Купянском направлении, что позволило противникам зайти в Кругляковку.

В частности, за последние две с половиной недели враг использовал в этой операции 100 единиц бронированной и легкобронированной техники, 90 из которых были уничтожены.

"Они имеют задачу до Нового года выйти на левобережный Купянск, Купянск-Узловой, продолжать ту задачу, которая у них была до 1 ноября, но по моему убеждению, врагу не удастся этого сделать", — подчеркнул Федоренко.

Кроме того, военный отметил, что Силы Обороны провели ряд важных мероприятий вблизи Глубокого, которые дали возможность выбить россиян с подготовленных позиций, на которых они ранее закрепиться.

Напомним, в эксклюзивном интервью Фокусу Юрий Федоренко поделился своим видением относительно реформы подготовки украинцев к службе.

17 декабря военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал о новой тактике солдат КНДР в Курской области.