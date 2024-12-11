В армию с 23 лет: Юрий Федоренко о реформе подготовки украинцев к службе

Масштабная военная подготовка для всех граждан и внедрение современных технологий в рекрутинг — ключ к украинской армии будущего, считает командир легендарного батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Система мобилизации и подготовки бойцов в Украине остается одним из ключевых вопросов в обеспечении обороноспособности государства. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко поделился своим видением того, как сделать эти процессы более эффективными.

Военная подготовка как обязанность каждого

Федоренко убежден, что решить проблему с мобилизацией можно, введя всеобщую военную подготовку для всех граждан. По его словам, этот процесс должен начинаться еще в школе и продолжаться до 23 лет.

"Программа должна включать топографию, тактическую медицину, основы военного дела. Это чрезвычайно важно, ведь часто потери на поле боя случаются из-за нехватки знаний по оказанию первой медицинской помощи. Если национальная подготовка будет системной, граждане будут знать, как действовать в кризисных ситуациях, и будут готовы к мобилизации", — отмечает он в разговоре с Фокусом.

Еще один важный аспект — рекрутинг. Федоренко предлагает внедрить системы, которые позволяют добровольцам самостоятельно выбирать подразделения и должности.

"Например, приложение "Армія+" уже позволяет мобилизоваться непосредственно в выбранную бригаду. Это удобно и помогает привлечь тех, кто хочет служить. Однако необходимо активнее объяснять людям, что служба в армии — это не только обязанность, но и возможность защитить свою семью и страну", — отмечает командир.

В вопросе бронирования также были проблемы, особенно в начале полномасштабной войны. Но, по словам военного, ситуация улучшается.

"Сначала не всегда бронировали тех, кто был действительно нужен, но сейчас система становится более эффективной. В ближайшее время мы ожидаем еще лучших результатов", — добавляет он.

Лучшее обучение — более сильные военные

Качество подготовки личного состава значительно возросло. Общая военная подготовка теперь длится 45 суток, а адаптация новобранцев занимает не менее 17 суток.

"Это позволяет новобранцам лучше ориентироваться в боевых условиях, работать в команде и выполнять поставленные задачи. Такая подготовка является залогом эффективности на поле боя", — объясняет Федоренко.

Командир "Ахиллеса" считает, что возрастные ограничения мобилизации в Украине остаются оптимальными — до 60 лет. Однако важно учитывать физическое состояние каждого кандидата.

"Например, у нас был случай с дедом Николаем, которому было 72 года. Он превосходил многих молодых по выносливости и ответственности. В то же время бывают случаи, когда люди в 45 лет имеют серьезные проблемы со здоровьем из-за тяжелых условий труда. Поэтому главное — качественно оценивать возможности каждого", — подчеркивает он.

По словам военного, системный подход к мобилизации, современный рекрутинг, эффективное бронирование и качественная подготовка новобранцев станут залогом сильной и готовой к вызовам армии.

"Подготовленная нация — это дополнительный сдерживающий фактор для агрессора. Мы уже видим положительные изменения, и это дает надежду на то, что наша оборона будет еще крепче", — заключает он.

О том, как батальон "Ахиллес" держит оборону Харьковской области и о непосредственной работе украинских БПЛА, читайте в эксклюзивном интервью с Юрием Федоренко.

Напомним, Фокус разбирал почему Украина отказывается воевать к границам 1991 года.