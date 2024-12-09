От границ 91-го до 22-го: почему изменились планы и отвоюет ли Украина свои земли

Украина отказывается от возвращения границ 1991 года и предлагает воевать только за те, что были по состоянию на 2022 год. Фокус рассказывает, что стоит за этим решением, и удастся ли отвоевать хотя бы недавно деоккупированные области.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи в США предложил команде Дональда Трампа отвоевать территории, которыми Украина владела до начала полномасштабного вторжения.

"Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать", — сказала политический обозреватель Юлия Забелина.

Фокус узнал, почему Украина изменила риторику и отказывается от границ 1991 года.

Как завершится война: почему Украина отказывается от возвращения границ 1991 года

Политолог Олег Постернак отметил в разговоре с Фокусом, что сейчас ВСУ находятся в состоянии технического голода, усталости от войны, неспособности выполнить все задачи, которые перед ними ставит политическое руководство. В связи с этим было понятно, что рано или поздно власть должна была скорректировать вопрос "образа завершения войны".

"Ермак не впервые высказал эту мысль, до этого он это артикулировал публично также. Можем сделать вывод, что со стороны Украины это сигнал на то, что существует план, существовал по крайней мере, обмена территорий", — сказал Постернак.

По его словам, речь может идти об обмене оккупированных частей Херсонской и Запорожской области, например, на Курскую.

Зато политолог Игорь Рейтерович отметил, что на самом деле эта риторика сейчас не изменилась. Такие заявления и раньше звучали от Зеленского и Ермака.

"Я думаю, что с точки зрения нашего военно-политического руководства это такой своеобразный компромисс, уступка, и учитывая, что часть нашей территории остается временно оккупированной, это действительно является компромиссом даже в понимании международных договоров. Это как бы должно показать для новой американской администрации, что Украина действительно заинтересована в мире, Украина действительно хочет прекратить войну, и ради этого она готова пойти не на уступки, а на определенную отсрочку возвращения территорий и планирует делать это не только военным путем, а в том числе политико-дипломатическим", — сообщил Фокусу Рейтерович.

Также ему кажется, что это является более-менее трезвой оценкой той ситуации, которая сейчас происходит на поле боя, когда Россия бросает очень большие силы. Он считает, что, например, возвращение Крыма потребует сверхусилий, больших потерь, на которые Украина не готова идти, ведь ценит жизни людей. Поэтому появляется заявление о возвращении к ситуации, которая была до начала полномасштабного вторжения, а дальше будут думать уже о каких-то политико-дипломатических решениях проблемы.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что Украина поняла, что вопрос возвращения территорий по состоянию на 1991 год не вытягивает, в частности, для этого не хватает сил — ни в людях, ни в технике, ни в обеспечении.

"Из того, что я знаю, что я читал, то будущая администрация господина Трампа, скептически к этому отнеслась, вообще не заинтересована в этом вопросе", — сказал Фокусу Ступак.

Он рассказал, что оккупированная территория — это миллионы кубометров обломков бетона в перемешку с телами украинских защитников, российских военных и гражданских. Также там может быть десятки тысяч не неразорвавшихся или полунеразорвавшихся боеприпасов. Для того, чтобы все разминировать нужны сотни миллиардов долларов, которых у Украины нет.

Способна ли Украина выйти на границы 2022 года?

Олег Постернак убежден, что сейчас выйти на границы 2022 года можно только дипломатическим путем. Для военного нужно максимальное усиление Украины — личный состав, передовое западное оружие, превосходство над российской армией в 3-5 раз.

"Если мы говорим о военной деоккупации территорий, то для этого нужны ресурсы, если ресурсов нет, то Украине остается только дипломатический путь. Например, обмен Курщины на часть оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Пока это, мне кажется, рационально, а все остальное — фантастика и сказочки", — подытожил политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, Украина нуждается в усилении поддержки со стороны США для получения необходимого количества оружия и ресурсов, чтобы быть способным выйти на границы 2022 года.

"Это может быть одним из требований со стороны Украины к США, что, смотрите, вы нам помогите сделать это, а дальше мы готовы будем решать это другим способом. С другой стороны, я не исключаю, что это может выглядеть как максимальное повышение ставок", — заявил политолог.

Когда начнутся реальные разговоры, речь может идти о попытке остановки войны пока по той линии разграничения, которая есть на сегодняшний день, ведь Киев не будет иметь нужных ресурсов, отметил он.

"Но мы такую попытку должны были сделать, мы ее сделали, что выдвигаем определенное требование предварительное и будем пытаться реализовать его. Если не получится — то тогда возможны какие-то другие варианты сценария", — добавил Рейтерович.

В свою очередь Иван Ступак не представляет, как выйти на границы 2022 года. США — это ключевой союзник, Вашингтон уже выделил 60 миллиардов долларов, дальше эта цифра может стать нулевой. Он убежден, что Киев не имеет другого выбора, как согласиться на остановку ситуации на тех территориях, которые есть сейчас. Если США не будут помогать и давить на своих союзников, в частности, Францию и Великобританию, то те тоже существенно ограничат помощь, тогда как собственных ресурсов Украине не хватает для продолжения войны.

"Мы просто будем постепенно терять территорию. Вот как сейчас, каждый день мы теряем территорию. Открываем карту DeepState и видим продвижение россиян — там продвинулись, там прошли, там проскользнули. Постепенно теряем территорию. Зависит от того, до какой отметки мы готовы это терпеть — до Киева? Житомира? Тернополя? Львова? Чопа? Вопрос риторический", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 4 декабря в СМИ со ссылкой на советника Трампа сообщили, что мирный план президента США будет предусматривать передачу России больших частей территории Украины. Так Вашингтон будет пытаться заставить Москву и Киев пойти на переговоры путем ультиматума.

В конце ноября президент Владимир Зеленский допустил прекращение горячей фазы войны даже если не будут возвращены оккупированные территории. По его словам, позже можно будет договориться о дипломатическом пути возвращения захваченных земель.