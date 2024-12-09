Від кордонів 91-го до 22-го: чому змінились плани та чи відвоює Україна свої землі

Україна відмовляється від повернення кордонів 1991 року та пропонує воювати лише за ті, що були станом на 2022 рік. Фокус розповідає, що стоїть за цим рішенням, та чи вдасться відвоювати хоча б нещодавно деокуповані області.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі до США запропонував команді Дональда Трампа відвоювати території, якими Україна володіла до початку повномасштабного вторгнення.

"Єрмак туди повіз певні пропозиції: про кордони 2022 року, про те, що нам треба відвоювати", — сказала політична оглядачка Юлія Забєліна.

Фокус дізнався, чому Україна змінила риторику та відмовляється від кордонів 1991 року.

Як завершиться війна: чому Україна відмовляється від повернення кордонів 1991 року

Політолог Олег Постернак зазначив у розмові з Фокусом, що нині ЗСУ перебувають у стані технічного голоду, втоми від війни, неспроможності виконати всі задачі, які перед ними ставить політичне керівництво. У звʼязку з цим було зрозуміло, що рано чи пізно влада повинна була скорегувати питання "образу завершення війни".

"Єрмак не вперше висловив цю думку, до цього він це артикулював публічно також. Можемо зробити висновок, що з боку України це сигнал на те, що існує план, існував принаймні, обміну територій", — сказав Постернак.

За його словами, може йтися про обмін окупованих частин Херсонської та Запорізької області, наприклад, на Курську.

Натомість політолог Ігор Рейтерович наголосив, що насправді ця риторика зараз не змінилася. Такі заяви й раніше лунали від Зеленського та Єрмака.

"Я думаю, що з погляду нашого військово-політичного керівництва це є такий своєрідний компроміс, поступка, й враховуючи, що частина нашої території залишається тимчасово окупованою, це дійсно є компромісом навіть у розумінні міжнародних договорів. Це якби повинно засвідчити для нової американської адміністрації, що Україна дійсно зацікавлена в мирі, Україна дійсно хоче припинити війну, і заради цього вона готова піти не на поступки, а на певне відтермінування повернення територій і планує робити це не виключно військовим шляхом, а в тому числі політико-дипломатичним", — повідомив Фокусу Рейтерович.

Також йому здається, що це є більш-менш тверезою оцінкою тієї ситуації, яка нині відбувається на полі бою, коли Росія кидає дуже великі сили. Він вважає, що, наприклад, повернення Криму потребуватиме надзусиль, великих втрат, на які Україна не готова йти, адже цінує життя людей. Тому зʼявляється заява щодо повернення до ситуації, яка була до початку повномасштабного вторгнення, а далі думатимуть уже про якісь політико-дипломатичні розвʼязання проблеми.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що Україна зрозуміла, що питання повернення територій станом на 1991 рік не витягує, зокрема, для цього не вистачає сил — ні в людях, ні в техніці, ні в забезпеченні.

"З того, що я знаю, що я читав, то майбутня адміністрація пана Трампа, скептично до цього поставилася, взагалі не зацікавлена в цьому питанні", — сказав Фокусу Ступак.

Він розповів, що окупована територія — це мільйони кубометрів уламків бетону в перемішку з тілами українських захисників, російських військових та цивільних. Також там може бути десятки тисяч не нерозірваних чи напівнерозірваних боєприпасів. Для того, аби все розмінувати потрібні сотні мільярдів доларів, яких Україна не має.

Чи спроможна Україна вийти на кордони 2022 року?

Олег Постернак переконаний, що нині вийти на кордони 2022 року можна лише дипломатичним шляхом. Для військового потрібне максимальне посилення України — особовий склад, передова західна зброя, перевага над російською армією в 3-5 разів.

"Якщо ми говоримо про військову деокупацію територій, то для цього потрібні ресурси, якщо ресурсів немає, то Україні залишається лише дипломатичний шлях. Наприклад, обмін Курщини на частину окупованих Запорізької та Херсонської областей. Поки це, мені здається, раціонально, а все інше — фантастика та казочки", — підсумував політолог.

За словами Ігоря Рейтеровича, Україна потребує посилення підтримки з боку США для отримання необхідної кількості зброї та ресурсів, аби бути спроможним вийти на кордони 2022 року.

"Це може бути однією з вимог з боку України до США, що, дивіться, ви нам допоможіть зробити це, а далі ми готові будемо вирішувати це в інший спосіб. З іншого боку, я не виключаю, що це може виглядати як максимальне підвищення ставок", — заявив політолог.

Коли почнуться реальні розмови, може йтися про спробу зупинення війни поки по тій лінії розмежування, яка є на сьогодні, адже Київ не матиме потрібних ресурсів, зауважив він.

"Але ми таку спробу повинні були зробити, ми її зробили, що висуваємо певну вимогу попередню і будемо намагатися реалізувати її. Якщо не вийде — то тоді можливі якісь інші варіанти сценарію", — додав Рейтерович.

Своєю чергою Іван Ступак не уявляє, як вийти на кордони 2022 року. США — це ключовий союзник, Вашингтон уже виділив 60 мільярдів доларів, далі ця цифра може стати нульовою. Він переконаний, що Київ не має іншого вибору, як погодитися на зупинку ситуації на тих територіях, що є зараз. Якщо США не допомагатимуть та тиснутимуть на своїх союзників, зокрема, Францію та Велику Британію, то ті теж суттєво обмежать допомогу, тоді як власних ресурсів Україні не вистачає для продовження війни.

"Ми просто будемо поступово втрачати територію. От як зараз, кожного дня ми втрачаємо територію. Відкриваємо мапу DeepState і бачимо просування росіян — там просунулися, там пройшли, там прослизнули. Поступово втрачаємо територію. Залежить від того, до якої позначки ми готові це терпіти — до Києва? Житомира? Тернополя? Львова? Чопа? Питання риторичне", — наголосив експерт.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗМІ з посиланням на радника Трампа повідомили, що мирний план президента США передбачатиме передачу Росії великих частин території України. Так Вашингтон намагатиметься змусити Москву та Київ піти на переговори шляхом ультиматуму.

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський допустив припинення гарячої фази війни навіть, якщо не будуть повернуті окуповані території. За його словами, пізніше можна буде домовитися про дипломатичний шлях повернення захоплених земель.