Трамп змусить Україну відмовитися від НАТО та віддати частину територій РФ, — Reuters

Мирний план Трампа щодо України, ймовірно, включатиме, заморожування конфлікту на лінії боєзіткнення, відмову Києва від НАТО і гарантії безпеки від подальшого російського вторгнення.

Після інавгурації Дональда Трампа одним із першочергових завдань, за виконання якого він візьметься, стане завершення війни в Україні. Reuters поспілкувалось з радниками Трампа та зробило висновки, якими можуть бути основні пункти мирного плану.

Перше до чого дійшли висновку журналісти — мирний план Трампа передбачатиме передачу великих частин території України до Росії. Крім того, пропозиції трьох ключових радників Трампа мають спільні елементи, зокрема, відмова України від членства в НАТО.

Передбачається, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву та Київ до переговорів шляхом ультиматуму. Україні погрожуватимуть зупинкою постачань озброєння, якщо вона не піде на переговори. Якщо на мир не погодиться Росія, то Вашингтон збільшить підтримку Києва.

Джерела з оточення Трампа зауважили, що він ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану. Натомість лунали заяви його найближчих радників. На сьогодні є три пропозиції:

схема Келлога, яка передбачає заморожування конфлікту на поточній лінії боєвого зіткнення. Також Трамп поставить Києву більше американської зброї, лише якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО буде призупинено. Україні також будуть запропоновані гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди;

план віцепрезидента Венса, який включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання російському вторгненню у майбутньому. Віцепрезидент теж пропонує відмовити Києву у членстві в НАТО;

ідея, висунута колишнім виконуючим обов’язки керівника розвідки Трампа Річардом Гренеллом, яка передбачає створення "автономних зон" на сході України.

Автори матеріалу підкреслили, що ці плани навряд чи підтримає президент України Володимир Зеленський, який зробив запрошення в НАТО частиною свого власного Плану перемоги. Крім того, ідея збільшити Україні військову допомогу, якщо Путін не піде на переговори може бути не схвалена Конгресом, де деякі з найближчих союзників Трампа виступають проти постачання озброєння Києву.

Водночас Путін, на думку журналістів, чекатиме свого часу, намагаючись захопити якомога більше територій, щоб побачити, які поступки, якщо такі є, може запропонувати Трамп, щоб заманити його за стіл переговорів.

Нагадаємо, 27 листопада Трамп обрав спецпредставника з питань України, а він вже презентував свій "мирний план".

18 листопада видання Bloomberg оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що президент Туреччини запропонує "заморозити" війну і відкласти вступ України в НАТО.