Президентський тролінг: Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом США, — CNN

У такий спосіб Трамп нібито віджартувався на зауваження прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про непомірно високі тарифи на канадську продукцію, які хоче запровадити Трамп.

Новообраний президент США Дональд Трамп сказав прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, що його держава має стати 51-м американським штатом. Про це пише CNN з посиланням на два власних джерела, які були поінформовані про цю розмову.

Джастін Трюдо поїхав до резиденції Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді через кілька днів після того, як новобраний президент пообіцяв масове підвищення тарифів на товари з Мексики та Канади, починаючи з першого дня своєї адміністрації, Зокрема Трамп пообіцяв встановити тарифи у розмірі 25% на всі товари, які надсилаються до США з Канади.

"Після того, як Трюдо ввічливо зауважив, що такі тарифи зашкодять канадській економіці, Трамп пожартував, що якщо це так, то, можливо, Канаді варто приєднатися до США як 51-му штату", — повідомили джерела CNN.

Одне з цих джерел підкреслило, що цей коментар мав бути жартом, і що інші гості вечері сприйняли його саме так.

Разом з Трюдо були присутні керівник його апарату Кеті Телфорд і міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан.

Нагадаємо, 3 грудня телеканал CNN повідомив, що Трамп вирушить до Франції на відкриття собору Паризької Богоматері.

2 грудня Трамп пригрозив ХАМАС "повним пеклом", якщо ізраїльських заручників не звільнять до його інавгурації.